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72-годишна жена от София загинала при катастрофа край Луковит, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Войната по пътищата

Инцидентът е станал около 13:00 часа на пътя Луковит - Червен бряг, в района на Луковит. Ударили са се лек и товарен автомобил.

Водачката на леката кола - 72 годишна от София, е загинала в линейката на път за болницата. Тя е пътувала в посока Луковит, предаде БТА.

По случая е образувано досъдебно производство.

Движението в района на инцидента е ограничено. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: Луковит - път I-3 - Радомирци - път III-3006 - Рупци - Червен бряг и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Районът на Луковит е място и на други тежки пътни инциденти. През юни тази година дете в автомобил пострада тежко при челен удар на първокласния път Ботевград-Плевен край Луковит.

На 31 март 2025 г. 12-годишната Сияна Попова загина при сблъсък между тежкотоварен камион и лек автомобил на главния път Плевен - Луковит, между селата Радомирци и Телиш, в местността Хумата.

На 2 октомври 2025 г. при челен сблъсък между лек автомобил "Хонда Сивик" и товарен "Фолксваген Крафтер" на път I-3 между Луковит и Петревене загинаха двама души - 78-годишен мъж и 72-годишна жена. Тогава от полицията съобщиха, че пробите за алкохол на двамата водачи са били отрицателни. 

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