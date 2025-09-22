Земетресение с магнитуд от 4,8 по скалата на Рихтер е било регистрирано рано тази сутрин на Света гора, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.
По данни на гръцкия Институт по геодинамика трусът е бил в 4:20 ч. местно (и българско време) с епицентър на полуостров Атон, Северна Гърция, и по-конкретно - на 11 км западно-северозападно от административния център на монашеската република Карея. Дълбочината на огнището се оценява на 11,8 км.
Земетресението е било усетено и в района на Солун.
Не се съобщава за пострадали хора и щети.
