Разказът показва смущаваща немарливост на работещите в лечебното заведение и опити за заплахи, които да откажат семейството от подаване на жалба за случая

14 Снимка: Колаж на Лилия Чалева, Dir.bg

Майка и бебето ѝ, настанени в Специализираната болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров" Инфекциозна болница с COVID, са получили изгаряния на очите, след като в стаята им е била оставена включена ултравиолетова лампа, разказа потърпевшата Диана Иванова по "Нова телевизия". По думите й уредът работил няколко часа, въпреки че не трябва да се използва, когато в помещението има хора.

Здравният министър разпореди пълна проверка по случая.

Разказът на майката

Диана Иванова постъпва с 5-месечното си бебе в Инфекциозна болница "Проф. Иван Киров" към 3 часа сутринта на 13 октомври. Семейството повикало линейка около полунощ, тъй като детето вдигнало прекалено висока температура. Оказало се с положителен тест за COVID-19.

"В Инфекциозна болница ни настаниха в стая с празни легла. Към 13 часа същия ден ни преместиха в съседно помещение, където имаше други дечица с COVID. Едно момченце беше оздравяло и освобождаваше легло. В предишната стая искаха да настанят ново дете с различна вирусна инфекция и съответно - да се избегне контакт между децата", обяснява майката.

Тя е категорична, че при влизане в новата стая вижда включена UV лампата. Към 19:30 ч. започнала да усеща дискомфорт.

"Предполагам, че поради намаляването на дневната светлина започнах да забелязвам UV светлината повече. Лицето ми се поду. Не виждах добре. Помислих, че съм си пръснала дезинфектант в окото", разказва младата майка.

Когато нощният дежурен лекар дошъл на визитация, забелязал лампата и я изключил. Обяснил, че може да причини конюнктивит, раздразнение на очите и други проблеми и често се случвало.

"В стаята имаше трима възрастни и три деца - баща с дете на 3 години, майка с новородено бебе на 48 дни и аз с петмесечно бебе. Доколкото ми е известно, само майката и бебето, които бяха на съседното легло, са с поражение от лампата. Все още не съм се свързала с бащата и детето, които бяха на най-отдалеченото легло", казва Иванова.

По думите на майката персоналът на болницата не поел директно отговорност. "Опитаха се индиректно да прехвърлят вината върху пациентите, казвайки, че понякога хората от любопитство натискат бутона", разказва тя.

Според майката, която е била с детото си до нея лампата е била пусната от санитар.

"Искам да уточня, че ключът не се намира до останалите такива за осветлението. Той е разположен на много по-високо място и има голям надпис: "Не пипай". Няма как случайно някой пациент да го натисне", категорична е жената.

Диана Иванова твърди, че от болницата ѝ било отказано съдействие за допълнителен преглед. Затова тя напуснала лечебното заведение по собствена инициатива, заедно с детето.

Тя подчерта, че най-вероятно ще търси правата си. "Не защото лампата е била пусната - всички сме хора и грешки се допускат. Но най-тежкото беше, че когато си тръгвахме, ни казаха: "Ако решите да подпишете жалба, няма да ви приемем отново". И една майка трябва да избере - да защити здравето и зрението на детето си или да има достъп до болнична помощ, ако се наложи", коментира майката.

След това тя потърсила помощ в Александровска болница. Там офталмолозите прегледали нея и детето ѝ. "На този етап нямат основания да смятат, че ще има трайно увреждане, но ни предупредиха, че трябва да минат няколко дни, за да се изключи евентуална инфекция", казва Иванова

След това потърсила помощ в Александровска болница, където е потвърдено, че детето има увреждания на очите, причинени от продължително излагане на UV светлина.

"Слава Богу, по-добре сме. Детето ми вече не плаче и отваря съвсем леко очичките си. Аз също вече мога да виждам, защото допреди ден зрението ми беше напълно замъглено - виждах само някакви петна", разказа още потърпевшата Диана Иванова.

А от Инфекциозна болница съобщават, че са изискани писмени обяснения от дежурните служители в детската клиника. Последва и реакция на здравното министерство.

МЗ започна проверка по случая

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов изиска незабавен доклад от директора на Специализираната болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров" по повод на случая, в който майка и бебе са получили увреждания на очите заради работа на UV лампа в болнична стая, съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването.

Министър Кирилов е разпоредил и спешна проверка на място, която ще бъде извършена от Изпълнителна агенция "Медицински надзор". Целта на проверката е да установи всички факти и обстоятелства, включително спазването на вътрешните правила за дезинфекция и контрола на достъпа до UV уредите, действията на дежурния персонал и последващата комуникация с пациентите. При констатирани нарушения, ще бъдат наложени санкции, пише в съобщението на пресцентъра на МЗ.

Министър Кирилов възложи на лечебното заведение да осигури пълно съдействие на семейството, включително проследяващи прегледи и необходимата медицинска документация. Според него са недопустими всякакви опити за възпрепятстване на подаването на жалба от семейството. Достъпът до медицинска помощ за пациентите е гарантиран, допълват от пресслужбата.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.