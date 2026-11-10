В тежките произшествия са участвали общо 86 превозни средства - 63 в посока Бургас и 23 към София, съобщиха от МВР.
Снимка: БТА
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По данни към 12 часа загиналите са 11 души, а 50 пострадали са транспортирани в болници в Ямбол, Сливен и Бургас. Няколко души са настанени в интензивни отделения.
Снимка: БТА
Няма информация за пострадали или загинали деца.
Снимка: БТА
На брифинг и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов посочи, че вероятна причина за тежките произшествия е внезапно появила се гъста мъгла. Според свидетели видимостта рязко е намаляла от 70-80 до около 10 метра.