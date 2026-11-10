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Снимки и видеозаписи, заснети с дронове, дават реалистична представа за мащабите на верижните катастрофи на магистрала "Тракия" тази сутрин.

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Снимка: БТА

В тежките произшествия са участвали общо 86 превозни средства - 63 в посока Бургас и 23 към София, съобщиха от МВР.

Снимка: БТА

По данни към 12 часа загиналите са 11 души, а 50 пострадали са транспортирани в болници в Ямбол, Сливен и Бургас. Няколко души са настанени в интензивни отделения.

Снимка: БТА

Няма информация за пострадали или загинали деца.

Снимка: БТА

На брифинг и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов посочи, че вероятна причина за тежките произшествия е внезапно появила се гъста мъгла. Според свидетели видимостта рязко е намаляла от 70-80 до около 10 метра.

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Образувани са две досъдебни производства. Заради изключително тежкия характер на инцидентите разследването ще бъде възложено на Националната следствена служба.

Търсят площадка за репатриране на ударените на "Тракия" коли, камиони, автобуси и тирове
Виж още Търсят площадка за репатриране на ударените на "Тракия" коли, камиони, автобуси и тирове

Предстоят огледи, разпити на свидетели и експертизи за установяване на причините и механизма на произшествията.

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