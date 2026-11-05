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Бомбени заплахи са били отправени към три граждански полета с крайна дестинация София, потвърдиха пред Dir.bg от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията. Първите два самолета са летели по маршрут от Мадрид и Копенхаген до българската столица и са кацнали малко след 10:00 часа в четвъртък. Полетите са на авиокомпания "Райънер", уточниха от ведомството.

Тероризъм

Третият самолет е излетял от летище "Станстед" Лондон и също е трябвало да кацне на летище "Васил Левски", но след задействане на протокола в такива ситуация е взето решение той да бъде отклонен. Машината на свой ред вече се е приземила на летището в Пловдив и е на същата авиокомпания, уточниха от ведомството.

Самолетите се проверяват за наличие на взривни устройства по установения ред.

Изпълнителният директор на летището в Пловдив коментира пред БТА, че пътниците предстои да бъдат свалени и да преминат проверка, след което по процедура ще се провери самолетът за поставени устройства. След като проверката приключи, капитанът ще вземе решение дали самолетът ще продължи полета до София, обясни Пешев.

И вчерашният ден мина под знака на бомбени заплахи към самолети в нашето небе, оказали се мними. Взривни устройства не бяха открити.

Имаше подадени заплашителни сигнали за два полета до София. На единия самолет от Бергамо е имало 176 пътници, 7 души екипаж и 29 чекирани багажа, без опасни товари. Самолетът кацна в 11:13 часа на летище "Васил Левски", а за заплахата съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Около два часа по-късно в 13:36 ч. кацна и полет от Дъблин. На борда имаше 186 пътници, 6 души екипаж и 56 чекирани багажи, без опасни товари.

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Също днес самолет "Еърбъс" А320, изпълняващ редовен пътнически полет от Дъблин до Рим, е бил отклонен днес към военновъздушната база в град Еврьо, Северозападна Франция, заради бомбена заплаха, съобщи френското правителство, цитирано от Франс прес и БТА. Френските власти добавиха, че следят ситуацията "в реално време".

Във вторник общо десетина самолета, изпълняващи редовни пътнически полети в Европа, включително до България, станаха обект на бомбени заплахи. Всички те се оказаха фалшиви, обобщава АФП.

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