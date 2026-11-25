Десет души бяха освободени от похитителите в Картахена, а президентът Абелардо де ла Есприеля обеща останалите заложници да бъдат спасени

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Въоръжени мъже продължават да държат най-малко 20 души като заложници в супермаркет в колумбийския град Картахена, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на президента на Колумбия Абелардо де ла Есприеля и на информация от националната полиция.

Първоначално похитителите взеха около 30 души за заложници, сред които клиенти и служители на търговския обект. Десет от тях вече са освободени, включително пет възрастни жени.

Освободените заложници са получили медицинска помощ, съобщават местни медии.

Заложниците са били взети от група въоръжени мъже, укрили се в магазин от веригата "Ексито" (Exito), след бърза намеса на полицията, която e успяла да осуети опита им да отвлекат брониран автомобил, превозващ пари в брой от търговски център, заяви президентът Де ла Есприеля.

Siguen los disturbios cerca de Éxito en Cartagena. Varias personas han intentado entrar por la fuerza al perímetro acordonado, donde aún hay 20 ciudadanos secuestrados. https://t.co/QMCqNWSvte — Errete en Español (@erreteespanol) November 25, 2026

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Държавният глава промени работната си програма и отпътува за Картахена, придружаван от министъра на отбраната Хорхе Мора и представители на висшето военно и полицейско командване.

Де ла ЕСприеля глава проведе координационно съвещание с ръководителите на силите за сигурност, на което бяха обсъдени възможностите за разрешаване на кризата и безопасното освобождаване на заложниците.

"Гарантирам на колумбийския народ, че ще освободим тези хора", заяви президентът.

Снимки на Ройтерс показаха струпване на тежко въоръжени военнослужещи и полицаи пред магазина в квартал "Ла Кастеяна" в Картахена, популярен сред туристите град с колониална архитектура.

Националната полиция на Колумбия съобщи, че основен приоритет остава опазването на живота на задържаните граждани. Властите призоваха населението да запази спокойствие, да следи официалните информационни канали и да не разпространява непотвърдени сведения, които биха могли да предизвикат паника.

Colombian police say 10 hostages have been released after 25 people were taken captive during an attempted robbery of an armoured vehicle transporting money in Cartagena https://t.co/RtkVRKPlGF — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 25, 2026

Кметът на Картахена Думек Турбай Пас увери, че компетентните институции са предприели необходимите мерки за справяне с извънредната ситуация, и призова гражданите към търпение и благоразумие.

Заложническата криза доведе и до временно прекъсване на въздушния трафик на международното летище "Рафаел Нунес" в Картахена. Впоследствие нормалната работа на летището започна постепенно да се възстановява.

Картахена е един от най-популярните туристически градове в Колумбия. В града живеят около един милион души, а историческият му център е известен със запазената си колониална архитектура и крепостните стени. Заложническата криза се развива на фона на засилено обществено безпокойство за сигурността в Колумбия след поредица от инциденти в различни части на страната.

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