Залагат капани за мечката, която атакува къща за гости край Кресна (видео)
Местните жители пропищяха от набезите на животното. След залавянето му, то ще бъде преместено далеч от населените места
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Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) предприема действия за улавяне и преместване на мечката, забелязвана многократно в близост до населени места в района на Кресна. Съвместно с компетентните институции в момента на терен се поставят специализирани капани за безопасното улавяне на животното. В действията участват експерти от ИАГ, Държавно горско стопанство - Кресна, Министерството на вътрешните работи, WWF и Дирекция "Национален парк Пирин", съобщиха от ИАГ.
След улавянето мечката ще бъде упоена от специалисти и транспортирана до подходящо за вида естествено местообитание, отдалечено от населени места, където ще бъде освободена.
Предприетите мерки са насочени както към гарантиране на безопасността на местните жители, така и за защита на дивото животно. Основната цел на институциите е да се предотвратят потенциални рискове от нежелани срещи между хора и мечката, се посочва в съобщението.
От Агенцията призовават жителите и посетителите на района да проявяват повишено внимание. При евентуална среща с мечка да не се предприемат опити за приближаване, прогонване или самостоятелно улавяне на животното. Гражданите следва да запазят спокойствие, да се отдалечат бавно от мястото и при първа възможност да подадат сигнал на телефон 112.
През последните седмици издирваната мечка многократно е навлизала в имоти в района на Градешките минерални бани край Кресна, като е нанесла значителни материални щети и е предизвикала притеснения сред местните жители. Особено напрегната е била ситуацията снощи, когато животното нахлуло в кухнята на къща за гости "Градешки бани", докато вътре се намирали собствениците и техни гости.
По-късно животното се върнало отново и започнало да обикаля наоколо.
Дивото животно е нахлувало в туристическия обект пет пъти през последните дни.
Съобщава се и за щети по пчелини в района, където мечката е преобръща кошери. Местни жители се оплакват, че животното слиза от планината почти всяка нощ в търсене на храна. Стопанинът на къщата за гости твърди, че проблемът продължава от около три седмици и въпреки многократните сигнали до компетентните органи дълго време не е било намерено решение.
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