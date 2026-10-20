Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Служители на отдел "Противодействие на криминалната престъпност" към Областната дирекция на МВР в Пловдив арестуваха 23-годишния чужденец, издирван за нападението с нож в петък край НДК в столицата.

Тогава двама младежи на 18 и 19 години бяха намушкани в парковото пространство до Малкото НДК. На мястото незабавно бяха изпратени две линейки, като едното момче бе хоспитализирано в "Пирогов", а другото - във Военномедицинска академия.

От "Пирогов" съобщиха, че по-малкият пострадал е приет с политравма - наранявания в няколко анатомични области. Той е бил опериран по спешност. 

Мъж е намушкал двама младежи край Малкото НДК
Виж още Мъж е намушкал двама младежи край Малкото НДК

Нападателят бе обявен за издирване и е открит от криминалистите в Пловдив. Той е сирийски гражданин, който пребивава в страната ни с хуманитарен статут. Той и иззетите при претърсване на жилището му веществени доказателства са предадени на разследващи от Четвърто РУ - СДВР, където във връзка със случилото се на 16 октомври е започнато досъдебно производство за причинена лека телесна повреда по хулигански подбуди. 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4424
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10125
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12156
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1504
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2370
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5493
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2300
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3843
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1507
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432