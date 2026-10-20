Служители на отдел "Противодействие на криминалната престъпност" към Областната дирекция на МВР в Пловдив арестуваха 23-годишния чужденец, издирван за нападението с нож в петък край НДК в столицата.
Тогава двама младежи на 18 и 19 години бяха намушкани в парковото пространство до Малкото НДК. На мястото незабавно бяха изпратени две линейки, като едното момче бе хоспитализирано в "Пирогов", а другото - във Военномедицинска академия.
От "Пирогов" съобщиха, че по-малкият пострадал е приет с политравма - наранявания в няколко анатомични области. Той е бил опериран по спешност.
Нападателят бе обявен за издирване и е открит от криминалистите в Пловдив. Той е сирийски гражданин, който пребивава в страната ни с хуманитарен статут. Той и иззетите при претърсване на жилището му веществени доказателства са предадени на разследващи от Четвърто РУ - СДВР, където във връзка със случилото се на 16 октомври е започнато досъдебно производство за причинена лека телесна повреда по хулигански подбуди.