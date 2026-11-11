Полицията разследва дали камионът се е движел с много ниска скорост или е навлизал от странична лента

12744 Снимка: БТА

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Задържан е шофьорът на камиона, предизвикал едната верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия". Това съобщи на брифинг пред журналисти директорът на Областната дирекция на МВР - Ямбол ст. комисар Добрин Димитров. Румънският водач ще бъде разпитан в хода на досъдебното производство, което се води, поясни Димитров.

Директорът на полицията каза, че по първоначални данни видимостта рязко е спаднала.

Камионът най-вероятно е карал много бавно или може би е навлизал от страничната лента. Това не може да уточним още. За тези неща ще бъдат назначени допълнителни експертизи от Националната следствена служба, посочи Димитров.

Той добави, че сигналът за произшествието е получен около 7:00 часа вчера сутринта. Към мястото са насочени всички налични екипи, които бързо са установили, че мащабите на катастрофите са много сериозни.

Директорът на полицията беше попитан да коментира появилата се информация, че в участъка на катастрофата е имало временни светофари, които са били премахнати след пристигането на полицаите. Димитров каза, че на около километър от произшествието в посока Бургас има пътен възел, където се извършват ремонтни дейности и светофарите са там.

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Когато имаме сигнал за опасност, например за гъста мъгла, тогава изпращаме екип, който със светлинна сигнализация се движи в движението с намалена скорост, за да се вижда отдалеч, обясни той.

Движението по магистрала "Тракия" в посока София е възстановено около 1:00 часа през нощта, а към Бургас - два часа по-късно. Димитров посочи, че магистралата е била почистена добре, а екипи на полицията са били изпратени, за да сигнализират движението.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков заяви, че няма информация на телефон 112 да е постъпвал сигнал за опасна мъгла малко преди тежките катастрофи.

"Нямаме информация за получено съобщение на телефон 112 за мъгла малко преди катастрофата", каза Чалъков на същия брифинг, цитиран от БТА

Той коментира и разпространените снимки от камерите на тол системата, за които се твърди, че показват наличието на гъста мъгла в района преди инцидентите. Според областния управител от изображенията не може категорично да се прецени колко сериозно е било намалението на видимостта.

"Това, което аз видях, е, че има видимост поне 70-80 метра", посочи Чалъков.

По думите му предстои да се изясни дали е имало възможност за по-ранна реакция или за предприемане на допълнителни превантивни действия. Той обаче подчерта, че след получаването на сигналите институциите са работили в добра координация.

Областният управител съобщи още, че Агенция "Пътна инфраструктура" ще предложи допълнителни мерки за обезопасяване на участъка от магистралата.

"С Агенция "Пътна инфраструктура" сме в постоянна връзка. Предложенията за обезопасяване на магистралата ще дойдат от тях и ще бъдат изпълнени, ние ще съдействаме с каквото можем в рамките на нашите компетенции", заяви Чалъков.

Той даде подробности и за спасителната операция след катастрофите. По думите му първите линейки са пристигнали в рамките на десет минути след подаването на сигнала, а полицейските екипи също са били на място само няколко минути по-късно.

Заради големия брой ударени автомобили достъпът до част от пострадалите е бил затруднен. Наложило се е да бъде създадена специална организация на движението, за да могат линейките да достигнат до ранените. В спасителните действия са участвали екипи от областите Ямбол, Сливен и Бургас.

"Всички реагираха своевременно и в рамките на час - час и половина всички пострадали бяха евакуирани и настанени в болнични заведения", посочи областният управител.

Чалъков оцени положително и организацията по изтеглянето на катастрофиралите автомобили, която е продължила през нощта. По думите му операцията по преместването на общо 87 превозни средства е преминала успешно.

Разследването е поето от Националната следствена служба, която ще прецени дали е необходим повторен оглед на местопроизшествието, уточни Чалъков.

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