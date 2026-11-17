Вчера, при засилени действия по пътен контрол, служители на ОДМВР - Варна и Второ РПУ са спрели за проверка лек автомобил, чийто водач извършил грубо нарушение на Закона за движение по пътищата, а именно опасно маневриране - тип "дрифт".
При извършената инспекция полицаите са установили, че зад волана стои непълнолетен - 14 - годишен тийнейджър, който не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство.
В колата са пътували още две непълнолетни и едно малолетно дете.
По случая са предприети незабавни действия, като в присъствието на родител на нарушителя са съставени три акта за установяване на административно нарушение.
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Глобите при изменения на конструкцията на автомобила стигат до 5000 лв., а за участие на водачи в дрифтове - до 3000 лева. При превишаване на скоростта в населено място над 50 км/ч., се отнема свидетелството за управление, а паричните санкции са по-високи.