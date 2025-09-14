Медицински хеликоптер транспортира пострадал при битов инцидент 63-годишен мъж от ямболската областна болница "Св. Пантелеймон" до столичната "Софиямед". Това е първият случай в Ямбол, при който се задейства системата за спешна медицинска помощ по въздуха, съобщиха от местното държавно лечебно заведение.

Мъжът е постъпил в спешното отделение на ямболската болница с ампутирана ръка вследствие на инцидент в домашни условия при рязане на дърва, пише БТА. След стабилизиране на състоянието на пострадалия, екипът на болницата, в координация с Министерството на здравеопазването, Центъра за спешна медицинска помощ и "България Хели Мед Сървиз", предприема действия за транспортиране на пациента със специализиран медицински хеликоптер.

Хеликоптерът кацна на градския стадион в Ямбол в 13:30 ч., откъдето пациентът беше успешно качен на борда и транспортиран към столичната Университетска болница "Софиямед", където му предстоят операции, информират от ямболската болница.

"Това е първият случай за Ямбол, при който се използва въздушна спешна помощ. Ситуацията показа колко ценна и необходима е тази система за бърза реакция при тежки инциденти", подчертаха от екипа на болницата.

От Многопрофилната болница за активно лечение "Св. Пантелеймон" изказват благодарност към всички медицински екипи, институции и служители, допринесли за успешната организация и навременната помощ на пациента.

