Собствениците на апартамента са майка и син

8080 Снимка: БТА

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Газова бутилка се взриви в апартамент в района зад Водната палата в Пловдив, като разруши една от стените на кухнята в жилището.

На място са изпратени екипи на Пожарната, аварийно-спасителен автомобил на сектор "Специализирани оперативни дейности", екипи на полицията и линейка на Спешна помощ.

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Ударната вълна е разкъсала външната топлоизолация на жилището, обитавано от майка и син, избила е стъклата и дограмата на съседната тераса, а вътрешността на стаята и кухненското обзавеждане са силно обгорели и покрити със сажди.

Районът е отцепен.

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Снимка: БТА

В апартамента живеят майка и син. Газовата бутилка, която била доставена по-рано днес, избухнала в момент, в който майката Милка Киркова тръгнала към нея, за да си свари картофи.

Снимка: БТА

"Исках да си сваря картофи и тя изведнъж избухна. Аз се извърнах и избягах. Това е", разказа жената, която бе прегледана на място от спешните медици. Пенсионерката се е отървала с леки изгаряния и зачервявания по тялото, предаде "Трафик Нюз".

Снимка: БТА

По време на експлозията синът й Николай бил в съседната стая и не е пострадал.

След потушаването на пламъците семейството остава без подслон. Огнеборците към момента не са дали разрешение за връщане в силно компрометираното жилище, в което разрушенията са пълни.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.