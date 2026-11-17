Взрив на газова бутилка отнесе стената на апартамент в Пловдив (снимки)
Собствениците на апартамента са майка и син
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Газова бутилка се взриви в апартамент в района зад Водната палата в Пловдив, като разруши една от стените на кухнята в жилището.
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На място са изпратени екипи на Пожарната, аварийно-спасителен автомобил на сектор "Специализирани оперативни дейности", екипи на полицията и линейка на Спешна помощ.
Ударната вълна е разкъсала външната топлоизолация на жилището, обитавано от майка и син, избила е стъклата и дограмата на съседната тераса, а вътрешността на стаята и кухненското обзавеждане са силно обгорели и покрити със сажди.
Районът е отцепен.
В апартамента живеят майка и син. Газовата бутилка, която била доставена по-рано днес, избухнала в момент, в който майката Милка Киркова тръгнала към нея, за да си свари картофи.
"Исках да си сваря картофи и тя изведнъж избухна. Аз се извърнах и избягах. Това е", разказа жената, която бе прегледана на място от спешните медици. Пенсионерката се е отървала с леки изгаряния и зачервявания по тялото, предаде "Трафик Нюз".
По време на експлозията синът й Николай бил в съседната стая и не е пострадал.
След потушаването на пламъците семейството остава без подслон. Огнеборците към момента не са дали разрешение за връщане в силно компрометираното жилище, в което разрушенията са пълни.