Всички 18 моряци от ударения контейнеровоз вече са в безопасност
От компанията-мениджър на CONTSHIP JET благодариха на българските власти
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Екипажът на контейнеровоза CONTSHIP JET, който бе поразен при атака с три морски дрона в Черно море край нос Калиакра, е в безопасност. Всички 18 моряци са напуснали плавателния съд. Благодарим на България. Това съобщиха от гръцката компания-мениджър на плавателния съд, цитирани от специализирания сайт "Маритайм".
Черно море под прицел
На борда на кораба, който избухна в пламъци на около 21 мили югоизточно от Шабла и на 16 морски мили от нос Калиакра, има около 700 контейнера.
СONTSHIP JET, който е построен през 2007 година, е плавал към румънското пристанище Констанца, след като е отпътувал от израелското пристанище Хайфа. Той е с дължина от 160 метра и 25-метрова ширина.
След като е преминал през Босфора контейнеровозът е извършвал прехода си през Черно море извън териториалните води на България.
Атаката стана в деня, в който министрите на отбраната и началниците на отбраната на България, Румъния и Турция се срещнаха в резиденция "Бояна", за да обсъдят сигурността и отбраната в Черноморския регион.
По време на разговора турският военен министър Яшар Гюлер заяви, че безопасността на корабоплаването и морските зони на черноморските държави са червени линии, които не бива да бъдат прекрачвани от Русия и Украйна. Той подчерта, че Турция, България и Румъния разполагат с капацитет да вземат необходимите мерки, но според него трябва да бъдат избегнати стъпки, които биха покачили напрежението в региона.
Турският министър подчерта, че от първия ден на войната Анкара подкрепя териториалната цялост и суверенитета на Украйна, но в същото време се стреми да държи отворени каналите за преговори и дипломация с Русия.