Временно ограничават движението до тунел "Ечемишка" в посока София поради завъртял се ТИР
Ограничава се трафикът на всички превозни средства по път Аксаковска Панорама-Суворово в област Варна поради снегонавявания и намалена видимост
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Временно се ограничава движението при км 41 на АМ "Хемус" в посока София до тунел "Ечемишка" поради завъртял се ТИР, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Войната по пътищата
Ограничава се трафикът на всички превозни средства по път Аксаковска Панорама-Суворово в област Варна, поради снегонавявания и намалена видимост.
По-рано от АПИ съобщиха, че е възстановено движението за товарни автомобили над 12 тона на автомагистрала "Хемус" само в посока София. В посока Варна камионите изчакват на място, допълва БТА.
Възстановява се поетапно движението за моторни превозни средства над 12 т по път I-1 Враца - София. В посока Видин изчакват на място.
Възстановен е и трафикът по път I-1 Скомля – Медовница в област Видин за всички превозни средства и движението на тежкотоварни автомобили над 12 т по пътя Обзор - Слънчев бряг.
По-рано днес от АПИ съобщиха, че поради тежките метеорологични условия в отделни пътни участъци се ограничава движението на автомобили над 12 тона. Близо 1000 машини обработват пътищата в страната.