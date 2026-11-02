Обозначен е като товар с коледна украса, но действителното му съдържание все още не е установено. Има основание да е част от част от товара на потъналия кораб Contship Jet

0 Снимка: БТА

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Денонощна охрана е осигурена в района на корабния контейнер, изхвърлен от морето между къмпинг "Арапя" и ваканционно селище "Оазис" край Царево. Районът ще остане под наблюдение до приключване на всички процесуално-следствени действия, съобщи областният управител на Бургас Дико Диков.

По случая е образувано досъдебно производство във Военната прокуратура в София, а всички компетентни държавни институции са уведомени. На място са изпратени представители на Военна полиция, които трябва да извършат първоначалния оглед.

По думите на областния управител засега няма данни контейнерът да съдържа опасен товар, но това е само предварително предположение, което предстои да бъде проверено.

По-рано от Министерството на транспорта и съобщенията обявиха, че според първоначалната информация контейнерът е обозначен като товар с коледна украса. Действителното му съдържание обаче все още не е окончателно установено.

След приключване на огледа ще бъде организирано изваждането и извозването на контейнера, както и на откритите в него предмети. Всички действия ще се извършват под ръководството и по разпореждане на наблюдаващия прокурор.

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Все още няма определен срок за отварянето и преместването му от брега. Според Диков това ще зависи както от хода на разследването, така и от метеорологичните условия. При влошаване на времето и силни валежи работата може временно да бъде преустановена.

Областният управител на Бургас Дико Диков Снимка: БТА

Областният управител посочи, че има основания да се предполага връзка между открития контейнер и потъналия преди дни контейнеровоз "Contship Jet", собственост на либерийска компания. Засега обаче произходът на контейнера не е официално потвърден.

Корабът потъна в Черно море край нос Калиакра, след като беше поразен от морски дронове. Част от превозваните контейнери попаднаха във водата, а морските власти предупредиха корабоплаването за свободно плаващи обекти. Вчера в района на Бургаския залив бяха забелязани няколко контейнера, представляващи потенциална опасност за корабите и крайбрежието.

Междувременно е предвидено експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас, Басейнова дирекция "Черноморски район" и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда да вземат проби от морската вода. Целта е да се установи дали има замърсяване в района. Резултатите от лабораторните анализи ще бъдат оповестени публично.

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