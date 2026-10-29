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19-годишен младеж от монтанското село Василовци загина, след като е бил ударен от влак. Инцидентът е станал снощи малко преди 20 часа.

Пътническият влак е пътувал от Брусарци към Лом. Сигналът на телефон 112 е подаден от машиниста , който съобщил, че е блъснат човек, намиращ се на жп линията.

Установено е, че той е на 19 години от село Василовци.

На място е пристигнал екип на спешна помощ Лом, който го е транспортирал до болница "Свети Николай Чудотворец" в града, допълва БНР. Младежът е настанен в реанимация в изключително тежко състояние, където по-късно е починал.

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Двамата машинисти са изпробвани с технически средства за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.

Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група. Извършен е оглед и е образувано досъдебно производство.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.