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19-годишен младеж от монтанското
загина, след като е бил ударен от влак. Инцидентът е станал снощи малко преди 20 часа. село Василовци
Пътническият влак е пътувал от Брусарци към Лом. Сигналът на телефон 112 е подаден от машиниста , който съобщил, че е блъснат човек, намиращ се на жп линията.
Установено е, че той е на 19 години от село Василовци.
На място е пристигнал екип на
Лом, който го е транспортирал до болница "Свети Николай Чудотворец" в града, допълва БНР. Младежът е настанен в реанимация в изключително тежко състояние, където по-късно е починал. спешна помощ
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Двамата машинисти са изпробвани с технически средства за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.
Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група. Извършен е оглед и е образувано досъдебно производство.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.