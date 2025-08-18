Катастрофа с тирове на магистрала "Тракия" в района на Пловдив предизвика километрично задръстване, става ясно от съобщение на АПИ и снимки и свидетелства на очевидци.

Инцидентът е станал при 127-ия километър в посока Бургас, а движението към морето се осъществява в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Снимка: Десислава Петкова/"Фейсбук"

По данни на шофьори верижната катастрофа с няколко тежкотоварни МПС-та е предизвикала огромно задръстване, което към 9 ч. вече надхвърляше 5 км. "Няколко тира и джипка", допълва Митко Йорданов във фейсбук групата "Магистрала Тракия".

Един човек е леко пострадал при верижната катастрофа с 4 товарни и 1 лек автомобил. Раненият е откаран в болница, съобщиха малко по-късно от пресцентъра на ОД на МВР - Пловдив.

Причина за пътния инцидент е неспазена дистанция.

Общо 39 души са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие

39 души са ранени при 28 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани едно тежко и 12 леки произшествия, при които е пострадал един човек.

От началото на месеца са станали 416 катастрофи с 26 загинали и 561 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4196 тежки произшествия, при които живота си са загубили 263-ма души, а 5182-ма са пострадали.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 12 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.