683 Снимка: Надежда Христова, Dir.bg

Велосипедист е загинал, след като е бил блъснат от пътнически влак в района на жп прелез в Пловдив, съобщават от Областната дирекция на МВР в града под тепетата.

Сигнал за инцидента, станал на прелеза на бул. "Пещерско шосе" и ул. "Копривщица", е получен около 16:10 часа на тел. 112. Установена е самоличността на жертвата - млад мъж.

Местопроизшествието е запазено, извършва се оглед. Трафикът в района на прелеза се регулира от служители на сектор "Пътна полиция" и Второ районно управление в Пловдив.

Това е втора смърт на релсите за по-малко от денонощие. На 2 октомври вечерта бързият влак София - Петрич прегази мъж на жп линията край благоевградския квартал "Струмско".

От пристигналите на място полицейски служители е установено, че мъжът е на 72 години от с. Мощанец, съобщиха от полицията.

Възрастният мъж е стоял до релсите и при наближаване на влаковата композиция е легнал на линията. За случая е уведомена Районната прокуратура в Благоевград и е образувано досъдебно производство.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.