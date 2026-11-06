На борда не са установени взривни устройства, заявиха от транспортното министерство

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Дежурните изтребители МиГ-29 от 3-та авиационна база в Граф Игнатиево бяха вдигнати по тревога днес в рамките на мисията по охрана на въздушното пространство на НАТО ("Air Policing"), съобщиха от Българските военновъздушни сили (ВВС).

Българските военни пилоти са изпълнили мисия по ескортиране на граждански пътнически самолети, след като на борда им са постъпили сигнали за поставени взривни устройства. От командването на ВВС уточниха, че летателните екипажи са приложили успешно всички предвидени процедури и протоколи за сигурност и контрол във въздуха.

По-рано през деня от Министерството на транспорта информираха за два конкретни случая с полети от Лондон и Брюксел, насочени към София, които са били обект на бомбени заплахи.

И двете въздухоплавателни средства са се приземили на столичното летище "Васил Левски", където специализирани екипи са извършили щателни проверки. Опасни предмети или взривни вещества на борда им не бяха открити.

Днешната намеса на бойната авиация е продължение на поредицата от фалшиви сигнали, засегнали трафика у нас през последните дни.

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Ден по-рано други три самолета на авиокомпания "Райънеър" (Ryanair), пътуващи към България, бяха подложени на проверки заради заплахи за бомби. Тогава полетите от Копенхаген и Мадрид кацнаха в София, докато третият самолет, изпълняващ курс от Лондон, беше пренасочен за извънредно приземяване на летището в Пловдив.

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