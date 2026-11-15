Млад мъж разцепи мощното си "Мазерати" при удар в дърво, стълб и подлез във Варна (видео)
Двигателят на автомобила е пламнал, а 25-годишният шофьор е с множество фрактури и пневмоторакс в реанимацията
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Млад мъж се бори за живота си в реанимацията във Варна, след като с мощния си автомобил се заби последователно в дърво, стълб, храсти, инвалидна рампа и накрая "паркира" колата на части в подлез до Делфинариума във Варна.
Войната по пътищата
Катастрофата е станала около 23:00 часа вечерта в събота, а при удара двигателят на автомобила се възпламенява, като половината част на колата е излетяла в подлеза, съобщи Областната дирекция на МВР във Варна.
По неустановени причини водачът губи контрол над колата. Следва низ от удари - първо от блъска в дърво, след това в стълб на уличното осветление, разцепва се и предната част изхвърчава и пада в пешеходния подлез.
Според събраните данни до момента, автомобилът буквално е летял по един от булевардите във Варна в посока центъра на града с много висока скорост.
Според свидетели, които са се разминали с него на пътя, шофьорът е карал своето "Мазерати" със скорост поне от 150 км/ч.
Моментът на удара и възпламеняването е запечатан на видео, разпространено в социалната мрежа.
Пострадалият мъж е варненец и е получил много фрактури и пневмоторакс, като има непосредствена опасност за живота му.
Работата по случая продължава.