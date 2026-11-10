7928 Снимка: БТА

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Вълна от съпричастност след трагедията на магистрала "Тракия" - много хора от цялата страна извиха опашки пред областните кръвни центрове, за да дарят живителна течност за пострадалите в двете верижни катастрофи, при които загинаха 11 души, а 51 са в болница с различни по тежест травми.

ДКЦ - 2, бившата Трета поликлиника в Сливен, където се намира местния кръвен център, не можа да побере дошлите да дарят кръв. Част от тях търпеливо чакаха своя ред пред лечебното заведение.

Опашка от желаещи се образува и пред Районния център по трансфузионна хематология в Пловдив. Хората се отзовават на призивите за помощ към пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия". Някои от доброволците дори са излезли от работа, за да успеят да дарят кръв, предаде кореспондентът на bTV.

Дворът на Кръвния център в Бургас днес също се изпълни с хора. От РЦТХ благодариха за огромната съпричастност. "Дворът ни е пълен! Благодарим на всички, които откликнаха на призива за кръводаряване за пострадалите от магистрала "Тракия"! Благодарим на екипа, който остана да работи извънредно! Продължаваме и утре!", написаха те във Фейсбук.

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Млад лекар от екипа на Детската болница "Света Анастасия" в града е сред пострадалите при тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия". Той е инфекционист и е транспортиран за лечение в Бургас. Ръководството на "Св. Анастасия" подготвя акция по кръводаряване в подкрепа на лекаря и на всички пострадали при пътния инцидент.

Паралелна акция по кръводаряване организира и Университетската многопрофилна болница за активно лечение - Бургас в помощ на ранените. От лечебното заведение съобщиха, че вече са постъпили заявки от болници, в които са настанени пострадали, за осигуряване на кръв и кръвни продукти.

Снимки: РЦТХ – Бургас и Богдан Борисов

Всеки, който желае да дари кръв, може да го направи от днес в Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ Бургас. Секторът по кръводаряване се намира в жълтата сграда зад ДКЦ I (бившата Първа поликлиника). Днес бе осигурен извънреден екип, който остана след приключване на работното време, а утре сутринта акцията продължава от 7:30 ч.

Снимки: РЦТХ – Бургас и Богдан Борисов

Утре и в София

Българският Червен кръст (БЧК), Столичната община и Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) организират акция за доброволно кръводаряване в подкрепа на пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия", съобщиха от БЧК.

Акцията ще се състои утре от 8:00 до 14:00 ч. в НЦТХ на ул. "Братя Миладинови" №112 в София. За участниците ще бъде обособено отделно място за кръводаряване.

Организаторите на акцията по кръводаряване призовават гражданите, които отговарят на медицинските изисквания, да се включат и да подкрепят лечението на пострадалите. Кръводарители могат да бъдат здрави хора на възраст от 18 до 65 години, с телесно тегло над 50 кг, които не са приемали лекарства поне през последните 48 часа. Между две кръводарявания трябва да са изминали най-малко 60 дни. Мъжете могат да даряват кръв до пет пъти, а жените - до четири пъти в рамките на една календарна година, се посочва в съобщението. Желаещите трябва да бъдат отпочинали, да са се хранили предварително и да носят лична карта. Кръводаряването не се извършва на гладно, отбелязват от БЧК.

Всеки кандидат попълва въпросник за здравословното си състояние и преминава медицински преглед и предварително изследване. Окончателната преценка за допускане до кръводаряване се извършва от лекар на място. При назначено лечение гражданите не трябва да прекъсват приема на лекарства по собствена преценка, за да участват в акцията.

За улеснение, желаещите да дарят кръв, могат предварително да се регистрират на следния линк>>>

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