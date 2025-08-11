Морето обаче е било бурно и е имало голямо вълнение

22-годишен узбекистанец се удави, а 18-годишна украинка е в болница, след като двамата скочили от скали в бурното море в района на нос Агалина край Созопол, съобщават от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Инцидентът е станал на 7 август около 18:30 ч. в района между къмпинг "Веселие" и курортното селище "Дюни", когато двамата скочили от скалите в морето, но поради голямото вълнение и бурните вълни започнали да се давят.

На помощ дошли случайни граждани, които успели да извадят момичето, което впоследствие е хоспитализирано в УМБАЛ Бургас с пневмония. Мъжът обаче изчезнал в морето.

Тялото на узбекистанеца е забелязано заклещено в скалите на нос Агалина, но едва около 09:30 ч. на девети август, при подобряване на вълнението, е извадено от екип на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Бургас.

Предстои извършването на аутопсия в отделението "Съдебна медицина" към УМБАЛ Бургас. По случая в Районно управление - Созопол е образувано досъдебно производство.

На 6 август двама мъже изгубиха живота си в морето в курорта "Слънчев бряг" само в рамките на пет часа.

