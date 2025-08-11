22-годишен узбекистанец се удави, а 18-годишна украинка е в болница, след като двамата скочили от скали в бурното море в района на нос Агалина край Созопол, съобщават от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Инцидентът е станал на 7 август около 18:30 ч. в района между къмпинг "Веселие" и курортното селище "Дюни", когато двамата скочили от скалите в морето, но поради голямото вълнение и бурните вълни започнали да се давят.

Двама мъже се удавиха в Слънчев бряг само за пет часа
Виж още Двама мъже се удавиха в Слънчев бряг само за пет часа

На помощ дошли случайни граждани, които успели да извадят момичето, което впоследствие е хоспитализирано в УМБАЛ Бургас с пневмония. Мъжът обаче изчезнал в морето.

Тялото на узбекистанеца е забелязано заклещено в скалите на нос Агалина, но едва около 09:30 ч. на девети август, при подобряване на вълнението, е извадено от екип на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Бургас.

Предстои извършването на аутопсия в отделението "Съдебна медицина" към УМБАЛ Бургас. По случая в Районно управление - Созопол е образувано досъдебно производство.

На 6 август двама мъже изгубиха живота си в морето в курорта "Слънчев бряг" само в рамките на пет часа.

ИЗБРАНО
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж Лайф
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж
14256
Ливърпул не успя при дузпите, а Палас вдигна втори трофей в историята си Корнер
Ливърпул не успя при дузпите, а Палас вдигна втори трофей в историята си
3842
Икономисти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цените Бизнес
Икономисти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цените
9195
Мечтата "стани програмист" вече официално е мъртва IT
Мечтата "стани програмист" вече официално е мъртва
3114
Набедиха го за хомосексуалист и гей-писател, а нови правила в Германия го изкараха "мигрант" Impressio
Набедиха го за хомосексуалист и гей-писател, а нови правила в Германия го изкараха "мигрант"
10969
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана URBN
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана
3247
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг Trip
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг
17109
Вкусно и бързо: Пица тост Вкусотии
Вкусно и бързо: Пица тост
1414
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка Zodiac
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка
1278
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари Времето
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари
1068