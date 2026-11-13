Ураганен вятър откърти изолации, спря тока и блокира влакове в Северозапада (снимки/видео)
Пориви от 20 метра в секунда отнесоха покрив в Исперих и повалиха дърво на пътя Кубрат - Беловец
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Ураганен вятър откърти изолации на блокове в градове, спря тока в села и блокира влакове в Северозападна България.
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Община Враца обяви бедствено положение на територията на града заради пориви на вятъра с над 110 км/ч.
От администрацията призоваха жителите да не излизат от домовете си, докато опасните метеорологични условия продължават.
Всички предмети от балконите и первазите на прозорците, които могат да бъдат отнесени от вятъра, трябва да бъдат прибрани, за да не застрашават живота и здравето на преминаващите, посочват още от Общината.
Сигнали се приемат на дежурния телефон 0885 118 857.
Пред БТА професионалният домоуправител Момчил Янков, чиято фирма обслужва над 400 входа във Враца, съобщи, че към момента са постъпили няколко сигнала за паднала изолация от жилищни блокове и за паднали дървета.
В жилищния квартал "Дъбника" вятърът разнася във въздуха картони, кашони, торби, стиропор, клони и листа.
В община Мездра без ток са Зверино, Очин дол, Типченица, Крапец и Върбешница. Причината е паднало дърво, което вече е нарязано и отстранено. По всички аварии се работи. Няма сигнали за пострадали хора.
Според информация на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в двете общини духа ураганен вятър със скорост над 100 км/ч и още по-силни пориви. Обявен е червен код за опасно време. За общините Бяла Слатина, Криводол, Роман и Борован кодът е оранжев при скорост на вятъра между 70 и 100 км/ч и пориви около 115 км/ч. Жълт код е обявен за Оряхово, Мизия, Хайредин и Козлодуй, където скоростта на вятъра е между 50 и 69 км/ч, с пориви до 90 км/ч.
Крайградският пътнически влак по направлението Мездра - Враца (Мездра 10:15 ч. - Враца 10:34 ч.) е отменен заради провиснали и паднали клони върху железния път. Пътниците се пренасочват към следващи влакове по това направление, съобщиха от БДЖ на официалния си сайт.
Нарушен е графикът за движение на влаковете между Враца и Руска Бяла заради паднали клони върху контактната мрежа. Тази сутрин бързият влак от Мездра за Видин (Мездра 09:05 ч. - Видин 12:20 ч.) е престоял заради счупени клони и се движи със закъснение.
Пътническият влак по направлението Видин - Мездра (Видин 06:00 ч. - Мездра 09:32 ч.) е отменен в участъка Враца - Мездра заради провиснали и паднали клони върху железния път. Пътниците се пренасочват към следващи влакове по това направление, допълват от БДЖ.
"Нашите екипи са на терен и отстраняват падналите клони по железопътната мрежа", каза за БТА директорът на Железопътна секция - Враца към Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура" инж. Петър Велков.
Силен вятър повали дърво на пътя Кубрат - Беловец и частично отнесе покрив в Исперих, съобщи за БТА експертът в Областната администрация в Разград Николай Атанасов.
Той посочи, че скоростта на вятъра в областта е достигнала до 20 метра в секунда. В региона са подадени три сигнала за инциденти. Дърво е паднало на пътя Кубрат - Беловец, а в Исперих порив на вятъра е отнесъл част от покрив. В село Острово са се запалили сухи треви около сено. Пожарът е бил бързо потушен, допълни Атанасов.