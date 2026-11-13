Пориви от 20 метра в секунда отнесоха покрив в Исперих и повалиха дърво на пътя Кубрат - Беловец

22957 Снимка: Момчил Янков, професионален домоуправител

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Ураганен вятър откърти изолации на блокове в градове, спря тока в села и блокира влакове в Северозападна България.

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Община Враца обяви бедствено положение на територията на града заради пориви на вятъра с над 110 км/ч.

Снимка: Албена Николаева/фейсбук група "ВРАЦА - КАЖИ НА КМЕТ И ОБЩИНА"

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От администрацията призоваха жителите да не излизат от домовете си, докато опасните метеорологични условия продължават.

Всички предмети от балконите и первазите на прозорците, които могат да бъдат отнесени от вятъра, трябва да бъдат прибрани, за да не застрашават живота и здравето на преминаващите, посочват още от Общината.

Снимка: Vanya Velkovska/фейсбук група "ВРАЦА - КАЖИ НА КМЕТ И ОБЩИНА"

Сигнали се приемат на дежурния телефон 0885 118 857.

Снимка: БТА

Пред БТА професионалният домоуправител Момчил Янков, чиято фирма обслужва над 400 входа във Враца, съобщи, че към момента са постъпили няколко сигнала за паднала изолация от жилищни блокове и за паднали дървета.

Снимка: БТА

В жилищния квартал "Дъбника" вятърът разнася във въздуха картони, кашони, торби, стиропор, клони и листа.

В община Мездра без ток са Зверино, Очин дол, Типченица, Крапец и Върбешница. Причината е паднало дърво, което вече е нарязано и отстранено. По всички аварии се работи. Няма сигнали за пострадали хора.

Според информация на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в двете общини духа ураганен вятър със скорост над 100 км/ч и още по-силни пориви. Обявен е червен код за опасно време. За общините Бяла Слатина, Криводол, Роман и Борован кодът е оранжев при скорост на вятъра между 70 и 100 км/ч и пориви около 115 км/ч. Жълт код е обявен за Оряхово, Мизия, Хайредин и Козлодуй, където скоростта на вятъра е между 50 и 69 км/ч, с пориви до 90 км/ч.

Снимка: БТА

Крайградският пътнически влак по направлението Мездра - Враца (Мездра 10:15 ч. - Враца 10:34 ч.) е отменен заради провиснали и паднали клони върху железния път. Пътниците се пренасочват към следващи влакове по това направление, съобщиха от БДЖ на официалния си сайт.

Нарушен е графикът за движение на влаковете между Враца и Руска Бяла заради паднали клони върху контактната мрежа. Тази сутрин бързият влак от Мездра за Видин (Мездра 09:05 ч. - Видин 12:20 ч.) е престоял заради счупени клони и се движи със закъснение.

Пътническият влак по направлението Видин - Мездра (Видин 06:00 ч. - Мездра 09:32 ч.) е отменен в участъка Враца - Мездра заради провиснали и паднали клони върху железния път. Пътниците се пренасочват към следващи влакове по това направление, допълват от БДЖ.

"Нашите екипи са на терен и отстраняват падналите клони по железопътната мрежа", каза за БТА директорът на Железопътна секция - Враца към Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура" инж. Петър Велков.

Снимка: БТА

Силен вятър повали дърво на пътя Кубрат - Беловец и частично отнесе покрив в Исперих, съобщи за БТА експертът в Областната администрация в Разград Николай Атанасов.

Той посочи, че скоростта на вятъра в областта е достигнала до 20 метра в секунда. В региона са подадени три сигнала за инциденти. Дърво е паднало на пътя Кубрат - Беловец, а в Исперих порив на вятъра е отнесъл част от покрив. В село Острово са се запалили сухи треви около сено. Пожарът е бил бързо потушен, допълни Атанасов.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.