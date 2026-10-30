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Луксозен автомобил едва не се вряза в жилищна сграда в Несебър, съобщи БНТ.

Войната по пътищата

Колата преминала през ниско бетонно ограждение и е навлязъл в дворното пространство. Успяла да спре на сантиметри до фасадата на сградата.

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Според очевидци зад волана е била украинска гражданка. По нейни обяснения шофьорката е объркала педала на спирачката с този на газта.

Предната част на джипа е достигнала до самата сграда, а автомобилът е останал заседнал върху ограждението.

Автомобилът вече е репатриран. Няма щети по колата, както и по къщата.

На място е пристигнала полиция. Към момента няма потвърдена информация за пострадали. Причините за катастрофата се изясняват.

Снимка: "Фейсбук", "Шофьори Несебър", Валентина Николова

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