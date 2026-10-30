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Чуйте статията:
Луксозен автомобил едва не се вряза в жилищна сграда в Несебър, съобщи БНТ.
Колата преминала през ниско бетонно ограждение и е навлязъл в дворното пространство. Успяла да спре на сантиметри до фасадата на сградата.
Снимки вижте ТУК>>
Според очевидци зад волана е била украинска гражданка. По нейни обяснения шофьорката е объркала педала на спирачката с този на газта.
Предната част на джипа е достигнала до самата сграда, а автомобилът е останал заседнал върху ограждението.
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Автомобилът вече е репатриран. Няма щети по колата, както и по къщата.
На място е пристигнала полиция. Към момента няма потвърдена информация за пострадали. Причините за катастрофата се изясняват.
Снимка: "Фейсбук", "Шофьори Несебър", Валентина Николова
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.