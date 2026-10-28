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Контейнеровоз е бил поразен при атака с дронове в Черно море край нос Калиакра. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти след срещата си с министрите на отбраната и началниците на отбраната на Румъния и Турция в резиденция "Бояна". 

Черно море под прицел

"Докато течеше тази среща беше ударен контейнеровоз в прилежащото море с три морски дрона. Разстоянието е приблизително 21 мили югоизточно от Шабла", добави военният министър. 

Според специализирания сайт "Маритайм" 18 моряци от атакувания кораб CONTSHIP JET, плаващ под либерийски флаг, са евакуирани на спасителни плотове. Контейнеровозът обаче е получил сериозен крен на десния борд и е обхванат от пламъци

От Варна към бедстващия екипаж е отплавал катер на Гранична полиция.

СONTSHIP JET, който е построен през 2007 година, е плавал към румънското пристанище Констанца, след като е отпътувал от израелското пристанище Хайфа. Той е с дължина от 160 метра и 25-метрова ширина. Според данни от Equasis корабът се менажира от гръцки компании.

По време на нападението плавателният съд се е намирал на около 16 морски мили от нос Калиакра. Към момента няма данни за състоянието на моряците.

Атаката е поредният случай от серията нападения с въздушни и морски дронове срещу търговски кораби в близост до българското и румънското крайбрежие през октомври. 

Снимка: Скрийншот/vesselfinder.com

Последният поразен кораб бе товарният KHORYV, който бе ударен от дрон и се преобърна в Черно море на около 13 морски мили от Констанца на 23 октомври. Плавателният съд, плаващ под флага на Коморските острови, беше атакуван от морски дрон камикадзе на 23 октомври край бреговете на Констанца. При удара един моряк загина, а трима души остават в неизвестност. Останалата част от екипажа беше спасена от български моряци.

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Първото нападение пък бе на 5 октомври, когато зърновозът "Royad Mammadov", плаващ от Измаил за Италия под флага на Сейнт Китс и Невис, беше ударен и потопен в изключителната икономическа зона на Румъния, при което загинаха двама моряци, а 11 бяха спасени.

Само ден по-късно, на 6 октомври, на около 70 морски мили източно от Бяла в българската изключителна икономическа зона бяха атакувани два кораба - плаващият под флага на Того "Alfa Watan" потъна, а десетима членове на екипажа му останаха в неизвестност, докато натовареният с ечемик "Able" (под флага на Палау) получи тежки поражения, но всичките 18 моряци на борда му бяха спасени.

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Седмица по-късно, на 13 октомври, ударите се пренесоха едва на 17 морски мили от българския бряг. Корабът "HS Dignity" под флага на Гвинея-Бисау беше поразен източно от Шабла и потъна, като петима моряци бяха спасени, а 11 изчезнаха безследно. По същото време източно от Бяла три въздушни дрона удариха плаващия под малтийски флаг "Chelsea-3", чийто 15-членен екипаж беше евакуиран успешно.

На 14 октомври в самото териториално море на Румъния край Сулина беше поразен корабът "Yara J" под флага на Коморските острови, чиито 17 моряци оцеляха, а на 15 октомври в румънската икономическа зона беше ударен и "Wine Trader" под флага на Сан Марино, където петима души бяха спасени, а седем останаха в неизвестност.

 
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