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Контейнеровозът CONTSHIP JET, който вчера бе поразен в Черно море край нос Калиакра от три дронае потънал около полунощ. Това съобщи областният управител на Варна Марио Смърков. 

Черно море под прицел

"Оттук нататък районът би трябвало да се изследва от компетентните институции, за да се установи дали има замърсяване", добави той. 

Екипи на Басейнова дирекция - Черноморски район и РИОСВ ще вземат проби от морската вода по крайбрежието при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол. 

Плаващият под либерийски флаг кораб беше поразен на около 17 морски мили от нос Калиакра в изключителната икономическа зона на България. Благодарение на подадената от френски патрулен самолет информация до Военноморските ни сили за предстояща атака с дронове, търговските кораби са били предупредени. Това е спасило моряците на борда на контейнеровоза -14 филипинци и четирима украинци.

Снощи те бяха докарани във Варна на борда на спасителният кораб "Протео", а в издирвателно-спасителната операция участваха общо три съда от състава на ВМС. Заедно с "Протео" се включиха фрегатата "Решителни" и бързоходен катер. 

Областният управител на Варна уточни, че моряците са прегледани от медицински екипи и физическото им състояние е добро, но са изключително стресирани.

Командирът на Военноморските ни сили - контраадмирал Кирил Михайлов, заяви, че не е имало възможност дроновете да бъдат унищожени. Поразеният контейнеровоз се е движел от израелското пристанище Хайфа към румънското - Констанца. Натоварен е с 421 контейнера, 20 от тях са паднали в морето. По данни на капитана в тях е имало горива и други опасни товари.

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