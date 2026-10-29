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Заради катастрофа с пострадал временно е затворен за движение на автомобили главен път София-Варна, в участъка на разклона за Лясковец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Войната по пътищата

Произшествието е станало около 16:00 ч. между лек автомобил и джип с платформа.

По първоначална информация е пострадал водачът на лекия автомобил. Той е откаран в Спешна помощ във Велико Търново за преглед.

Екипи на полицията пренасочват автомобилите по обходен маршрут през селата Добри дял и Мерданя, добавя БТА.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че тежкотоварните автомобили изчакват на място.

Ден по-рано два тира се удариха челно на първокласния път София-Варна в района на село Голец. Движението в лентата за Варна беше затруднено, тъй като единият от камионите беше препречил пътя. Трафикът се осъществяваше в едната лента.

На 27 септември пък мотоциклетист загина при катастрофа край Лясковец.

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