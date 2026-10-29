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Заради
временно е затворен за движение на автомобили главен път София-Варна, в участъка на разклона за Лясковец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. катастрофа с пострадал
Произшествието е станало около 16:00 ч. между лек автомобил и джип с платформа.
По първоначална информация е пострадал водачът на лекия автомобил. Той е откаран в Спешна помощ във Велико Търново за преглед.
Екипи на полицията пренасочват автомобилите по
през селата Добри дял и Мерданя, добавя БТА. обходен маршрут
От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че тежкотоварните автомобили изчакват на място.
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Ден по-рано
в района на село Голец. Движението в лентата за Варна беше затруднено, тъй като единият от камионите беше препречил пътя. Трафикът се осъществяваше в едната лента. два тира се удариха челно на първокласния път София-Варна
На 27 септември пък мотоциклетист загина при катастрофа край Лясковец.
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.