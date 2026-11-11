Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Четирима от загиналите в трагедията на магистралата "Тракия" са от сливенското село Самуилово, като трима от тях са семейство, съобщава местната медия Sliveninfo.

Войната по пътищата

"Тримата са от едно семейство съпруг, съпруга и майката на мъжа. Четвъртият загинал е мъж, който е отивал на работа в Бургас. Те са пътували в различни коли", е заявил кметът на село Самуилово Красимир Кръстев.

По информация на bTV тримата загинали от едно семейство са 55-годишната Катя, майка ѝ и съпругът Иван. Във фаталната сутрин тръгват към Бургас на лекар.

"Скромни хора, работливи хора... Трагедия голяма", казва пред телевизията Жана - жителка на Самуилово.

Четвъртият загинал е 30-годишният Иван - баща на дете на 1 годинка. Той работел в Бургас и е пътувал всяка сутрин.

"Трудолюбив, един на мама и тате, много добро момче, много... Общителен, слънчев човек, слънчев... Последно го видях на Архангеловден, с неговия кумец, водеше си детенцето", разказва Стоян Станчев - друг жител на селото.

Все още няма яснота кога ще бъдат погребенията на загиналите.

Един от ранените във верижната катастрофа е от село Гергевец, съобщава още сливенската медия. Той е със счупена ръка, но без опасност за живота.

От селото към Бургас са пътували цял микробус работници, но повечето са се отървали само с уплаха и леки травми.

Отпускат по 8000 евро помощ на семействата на загиналите в инцидента на "Тракия"
Виж още Отпускат по 8000 евро помощ на семействата на загиналите в инцидента на "Тракия"

Днес сливенския митрополит Арсений отслужи заупокойна молитва за загиналите и се помоли за изцелението на ранените, предава БНТ.

Арсений обяви, че заедно с общината църквата ще подпомогне единствения оцелял член фамилията, загинала на автомагистралата.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
На 85 години почина легендата Стейси Кийч Лайф
На 85 години почина легендата Стейси Кийч
10191
"Ужасна е". Телевизионен гигант се извини на Сабаленка заради обиден коментар Корнер
"Ужасна е". Телевизионен гигант се извини на Сабаленка заради обиден коментар
5520
"Прогресивна България" отново предлага почасово изчисляване на трудовия стаж Бизнес
"Прогресивна България" отново предлага почасово изчисляване на трудовия стаж
17681
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта IT
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта
9435
Писателят Камел Дауд е осъден на 5 години затвор по делото, свързано с романа му "Хурии" Impressio
Писателят Камел Дауд е осъден на 5 години затвор по делото, свързано с романа му "Хурии"
7427
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече туристи Trip
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече тури...
7544
Праскови, шамфъстък и мед върху филийка - закуска като от скъпо кафене Вкусотии
Праскови, шамфъстък и мед върху филийка - закуска като от скъпо кафене
887
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности Zodiac
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности
2258
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната Времето
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната
3310