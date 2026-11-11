Съпруг, съпруга и майка ѝ отивали на лекар в Бургас, а 30-годишният Иван - на работа

18349 Снимка: БТА

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Четирима от загиналите в трагедията на магистралата "Тракия" са от сливенското село Самуилово, като трима от тях са семейство, съобщава местната медия Sliveninfo.

"Тримата са от едно семейство съпруг, съпруга и майката на мъжа. Четвъртият загинал е мъж, който е отивал на работа в Бургас. Те са пътували в различни коли", е заявил кметът на село Самуилово Красимир Кръстев.

По информация на bTV тримата загинали от едно семейство са 55-годишната Катя, майка ѝ и съпругът Иван. Във фаталната сутрин тръгват към Бургас на лекар.

"Скромни хора, работливи хора... Трагедия голяма", казва пред телевизията Жана - жителка на Самуилово.

Четвъртият загинал е 30-годишният Иван - баща на дете на 1 годинка. Той работел в Бургас и е пътувал всяка сутрин.

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"Трудолюбив, един на мама и тате, много добро момче, много... Общителен, слънчев човек, слънчев... Последно го видях на Архангеловден, с неговия кумец, водеше си детенцето", разказва Стоян Станчев - друг жител на селото.

Все още няма яснота кога ще бъдат погребенията на загиналите.

Един от ранените във верижната катастрофа е от село Гергевец, съобщава още сливенската медия. Той е със счупена ръка, но без опасност за живота.

От селото към Бургас са пътували цял микробус работници, но повечето са се отървали само с уплаха и леки травми.

Днес сливенския митрополит Арсений отслужи заупокойна молитва за загиналите и се помоли за изцелението на ранените, предава БНТ.

Арсений обяви, че заедно с общината църквата ще подпомогне единствения оцелял член фамилията, загинала на автомагистралата.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.