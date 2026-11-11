Изписаха двама от ранените, други двама са прехвърлени от Сливен във ВМА-София

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Двама от пострадалите в двете верижни катастрофи на магистрала "Тракия" вече са изписани, съобщиха от здравното министерство. Те са били пациенти в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен.

В лечебното заведение остава един от тримата в най-тежко състояние - това е 50-годишен мъж, който е с опасност за живота, уточниха от сливенската болница. На лечение при медиците там остават 16 души.

На посещение при пострадалите бяха кметът на града Стефан Радев и Сливенският митрополит Арсений, който им занесе подаръци. Владиката изрази духовната си подкрепа към тях и техните близки, съобщиха от МБАЛ - Сливен.

Други шестима ранени на магистралата се лекуват във ВМА-Сливен, като двама от ранените вече са транспортирани във ВМА-София, където им предстои операция.

По последни данни на Министерство на здравеопазването в ямболската болница "Св. Пантелеймон" остават на лечение петима ранени, като един от тях е в реанимация, но в стабилно състояние.

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Двама от приетите в бургаски лечебни заведения са в тежко състояние, а единият е с опасност за живота и се намира в МБАЛ "Дева Мария". За стабилизирането на състоянието на другия пациент се борят медиците в МБАЛ "Сърце и мозък" в Бургас", където лекуват общо шестима пострадали при верижната катастрофа.

При трагедията на "Тракия" в сряда сутринта загинаха 11 души, а около 50 бяха ранени. По-рано днес правителството взе решение да отпусне еднократна социална помощ на семействата на жертвите в размер на 8 хил. евро. Община Сливен пък ще предостави по 2 хил. евро на близките на четиримата жители на сливенското село Самуилово, които бяха сред загиналите. В ужасяващия инцидент загина цяло семейство от селото и 30-годишен баща на бебе, който пътувал към работата си в Бургас.

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