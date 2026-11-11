16824 Снимка: ОДМВР - Шумен

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Три верижни катастрофи блокираха движението по автомагистрала "Хемус" в района между Шумен и Каспичан. Заради произшествията временно са затворени и двете платна на магистралата - в посока Варна и в посока Шумен. Няма данни за тежко пострадали, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

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От Агенция "Пътна инфраструктура" информираха, че движението е ограничено при 354-тия километър, като автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през първокласния път I-2 Шумен - пътен възел "Каспичан", включително през района на село Невша.

Една от катастрофите е станала при 347-ия километър, в участък с временна организация на движението. Лек автомобил навлязъл в стеснението и при намаляване на скоростта се ударил в пътен ограничител. Следващата го кола също забавила ход, но била ударена отзад от джип. При този инцидент няма пострадали, съобщи NOVA.

Второто произшествие е регистрирано между етапната връзка и пътен възел "Диамант". След като тежкотоварен автомобил спрял, движещата се зад него лека кола намалила скоростта, но в задната ѝ част се ударил друг камион. Един от водачите на тежкотоварните автомобили е откаран в болница за медицински преглед.

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В същия район е станала и трета катастрофа, като към момента няма подробности за обстоятелствата и причините за нея. На място работят екипи на "Пътна полиция", които регулират трафика.

От МВР призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват указанията на полицейските служители и въведената временна организация на движението.

Снимка: ОД на МВР Шумен

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