Снимка: БТА

За товарен кораб с пробойна в борда и постъпваща вода плава в български води, съобщиха днес от Министерството на транспорта и съобщенията. Сигналът е получен в 13:14 часа в Морския спасителен координационен център (МСКЦ) - Варна.

Към района са били насочени граничен катер от България, плавателен съд от Румъния, спомагателен кораб от Турция, намиращ се в близост, както и хеликоптер от Военноморските сили на България.

Корабът EILEEN обаче е потънал, съобщава сайтът maritime.bg. А офшорният снабдителен кораб MURAT ILHAN, който се намира най-близо до бедстващите, е насочен към района, за да качи украинския екипаж на борда.

Плавателният съд е плавал под камерунски флаг и към момента на подаването на сигнала се е намира в българския морски район за търсене и спасяване - на около 140 морски мили източно от Варна. Екипажът, съставен от 10 украински моряци, е напуснал кораба с два спасителни плота.

По първоначална информация плавателният съд е получил крен (се е наклонил) и екипажът не е могъл самостоятелно да овладее ситуацията.

