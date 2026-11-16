Инцидентът е станал от на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра

14717 Илюстративна снимка: БТА

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Товарен кораб се е преобърнал и потъва в българската икономическа зона на Черно море, съобщиха от Министерство на транспорта и съобщенията (МТС). 12-членният екипаж е спасен.

В Морския спасителен координационен център - Варна в 9:15 ч. е получен сигнал за бедствие от екипажа на товарния кораб BETUL 8 в българската изключителна икономическа зона на Черно море, на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра. В сигнала е съобщено, че корабът потъва.

Към мястото на инцидента са насочени четири кораба от Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea) - два български, един румънски и един турски. Действията се координират от Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителна агенция "Морска администрация", допълват от МСТ.

В операцията са включени и два хеликоптера "Кугър" и самолет Су-25 на Военновъздушните сили, които ще извършат наблюдение и разузнаване на района.

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BETUL 8 е плавал под сомалийски флаг и е с 12-членен екипаж. Корабът е пътувал от Тулча, Румъния, към Египет и превозва близо 3 тона насипна пшеница.

"Меритайм" съобщи още, че екипажът е напуснал плавателния съд на спасителни плотове.

Корабът е плавал извън териториалното море в южно направление. Към момента няма информация дали той е станал обект на военен удар.

Преди две седмици кораб, превозващ литиево-йонни батерии, беше ударен от три дрона на около 17 морски мили от нос Калиакра.

Вчера имаше 4 инцидентите с дронове в района на Румъния. Три търговски кораба са били поразени в рамките на час, екипажите са невредими. Атаките са станали близо до Сулина - канал, който свърза река Дунав и Черно море. Районът беше обявен за опасен за корабоплаване. Румънските власти не посочиха произхода на дроновете, а от Москва твърдят, че не са атакували съседни на Украйна държави.

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