ТИР се обърна на магистрала Хемус в посока София
43-годишен полски тираджия е задържан в Стара Загора с 3,25 промила алкохол
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Румънски ТИР се обърна на автомагистрала "Хемус" на 38-ми километър в посока София, предаде агенция "Булфото".
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Преминаването в района е трудно, свидетелстват очевидци. Образувала се е "тапа" от превозни средства, въпреки, че тежкотоварния камион е извън платното, тъй като инцидентът е станал точно след тунела, в който в момента се извършва ремонт, на около 2-3 км нагоре по изкачването.
Полицията е на място. Няма данни за пострадали.
43-годишен полски тираджия пък е задържан в Стара Загора, след като е установено, че управлява тежкотоварен автомобил с 3,25 промила алкохол. Сигнал за рисково шофиране е подаден в полицията, а екипите са локализирали камиона на улица "Хан Аспарух".
При проверката служителите установили силна миризма на алкохол от водача. Направеният тест с дрегер отчел 3,25 промила. На шофьора е издаден талон за медицинско изследване, но той отказал да даде кръвна проба.
"Получихме сигнал за рисково управление на тежкотоварен автомобил, който се движел по булевард "България" в посока юг-север. Служителите локализират превозното средство и го спират за проверка. Установена е силна миризма на алкохол от водача", обясни пред БНТ главен инспектор Георги Найденов
43-годишен полски гражданин е задържан в Стара Загора, след като е установено, че управлява тежкотоварен автомобил с 3,25 промила алкохол. Сигнал за рисково шофиране е подаден в полицията, а екипите са локализирали камиона на улица "Хан Аспарух".
При проверката служителите установили силна миризма на алкохол от водача. Направеният тест с дрегер отчел 3,25 промила. На шофьора е издаден талон за медицинско изследване, но той отказал да даде кръвна проба.
"Получихме сигнал за рисково управление на тежкотоварен автомобил, който се движел по булевард "България" в посока юг-север. Служителите локализират превозното средство и го спират за проверка. Установена е силна миризма на алкохол от водача", обясни главен инспектор Георги Найденов.