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Започна изтеглянето на някои от автомобилите, участвали в двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" тази сутрин, предаде репортер на БТА. 

Войната по пътищата

На мястото на инцидентите с над 80 леки коли, тежкотоварни автомобили и автобуси има техника, която да репатрира пострадалите возила. "Щом приключат следствените действия има организация да започне разчистването на магистралата", съобщи пред БНР областният управител на Ямбол Георги Чалъков. Той каза още, че не знае кога ще бъде отворена магистралата, но са осигурени алтернативни маршрути. Следствие и прокуратура продължават с огледите и вероятно "Тракия" може да бъде отворена към края на деня.

"Още не са започнали репатрирането на автомобилите, сега се оглеждат за площадки къде да ги репатрират пострадалите автомобили", каза по обед областният управител на Ямбол.

"В момента в този участък "Тракия" е в добро състояние, има предпазни съоръжения навсякъде и няма причини за такова произшествие, ако не е имало намалена видимост", коментира Чалъков. И добави, че все още ни "куца манталитет и дисциплина, но и в някои ситуации метеорологичната обстановка... трудно е да се говори защото на място нещата изглеждат трагични".

Областният управител на Ямбол каза, че е създадена добра организация и действията на институциите са добре координирани още при получаването на сигнала за тежката катастрофа.

Сигналът на тел. 112 е получен около 7.10 ч. и веднага е задействан Областният кризисен център и е имало добра координация между институциите.

"Bg-Alert първо беше задействан в 8.30 ч. за територията на област Ямбол, след това координирано е пуснат за Сливен и Бургас. Ситуацията на терен беше изключително тежка - хората бяха предупредени, че има мъгла и тежко ПТП на магистралата и да използват алтернативни маршрути", каза Чалъков.

Автомагистралата остава затворена в двете посоки в района на Ямбол, съобщиха по-рано от Агенция "Пътна инфраструктура".

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Най-малко 11 души загинаха, а близо 50 бяха ранени при две тежки верижни катастрофи, станали тази сутрин при гъста мъгла на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" в област Ямбол.

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