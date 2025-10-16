Таксиметров шофьор пострада тежко при челен сблъсък с автобус, превозващ работници, в Пловдив.

Войната по пътищата

Катастрофата е станала на улица "Скопие" в пловдивския квартал "Кичук Париж" около 6.30 часа. Изпратени са екипи на полицията и Спешна помощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР. 

По първоначални данни таксиметров автомобил навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в автобус. След сблъсъка шофьорът на таксито, мъж на около 40 години, е откаран в болница с множество наранявания, предаде Нова телевизия. Пътниците от автобуса не са пострадали.

Водачът на рейса се е оплакал от болка в крака, но му е оказана медицинска помощ на място.

На таксиметровия шофьор е взета кръвна проба за химически анализ. Другият шофьор е тестван с дрегер, резултатът е отрицателен. 

Заради инцидента част от натоварената в сутрешните часове улица "Скопие" е временно затворена. Това създава сериозни затруднения за учениците и хората, пътуващи към работа, тъй като движението се отклонява по обходни маршрути. Очакват се резултатите от медицинските прегледи, а до тогава местопроизшествието е запазени и движението в участъка се регулира от полицейски служители, допълват от пловдивската полиция.

Образувано е досъдебно производство. Разследват се причините за катастрофата.

Общо 15 души са ранени при 12 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани 28 леки ПТП, при които няма пострадали.

От началото на месеца са станали 240 катастрофи, с 13 загинали и 306 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5374 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 339 души, а пострадалите са 6717.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 20 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

