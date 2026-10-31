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с висока скорост от пътя и се преобърна по таван в тревна площ в столичния квартал "Надежда". Това става ясно от кадри, публикувани от потребители във Фейсбук групата "Катастрофи в София". Такси излетя
Жълтият автомобил разбива мантинелата и полита от моста над Бакърена фабрика, се вижда още на видеото, разпространено от Христо Петров.
На острия завой преди спускане от моста към квартала таксито излита от шосето, минава през мантинелата и се преобръща в тревата.
Към този момент няма информация за пострадали, съобщи bTV.
От СДВР казаха за БНТ, че шофьорът е отказал полеви
, но е дал кръвна проба. тест за алкохол и наркотици
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Снимка: Катастрофи в София/Фб
Двайсет и четирима души са ранени при 20 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството.
В София са регистрирани едно тежко и 33 леки ПТП, един човек е пострадал.
От началото на месеца при
са загинали 48, а са ранени 732-ма души, а от началото на година загиналите са 411, ранените - над 7130 души. катастрофи
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.