Оцелелият шофьор е отказал да даде полеви тест за алкохол и наркотици

2202 Снимка: Катастрофи в София/Фб

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Такси излетя с висока скорост от пътя и се преобърна по таван в тревна площ в столичния квартал "Надежда". Това става ясно от кадри, публикувани от потребители във Фейсбук групата "Катастрофи в София".

Жълтият автомобил разбива мантинелата и полита от моста над Бакърена фабрика, се вижда още на видеото, разпространено от Христо Петров.

На острия завой преди спускане от моста към квартала таксито излита от шосето, минава през мантинелата и се преобръща в тревата.

Към този момент няма информация за пострадали, съобщи bTV.

От СДВР казаха за БНТ, че шофьорът е отказал полеви тест за алкохол и наркотици, но е дал кръвна проба.

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Снимка: Катастрофи в София/Фб

Двайсет и четирима души са ранени при 20 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството.

В София са регистрирани едно тежко и 33 леки ПТП, един човек е пострадал.

От началото на месеца при катастрофи са загинали 48, а са ранени 732-ма души, а от началото на година загиналите са 411, ранените - над 7130 души.

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