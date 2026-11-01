Става дума за паднала скална маса и частично пропадане на пътното платно в Благоевградска област, заявиха от полицията

0 Снимка: БТА

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Движението в двете посоки по път II-84 Юндола - Якоруда - Разлог е временно ограничено в участъка от отклонението за село Аврамово при 62-ри километър до отклонението за село Елешница при 97-и километър заради свличане на пътната настилка.

По информация на Областната дирекция на МВР в Благоевград става дума за паднала скална маса и частично пропадане на пътното платно в Благоевградска област.

Ограничението е в сила от 14:00 часа днес до 14:00 часа на 3 ноември, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

За пътуващите в посока Гоце Делчев обходният маршрут е от път II-84 при км 61+500, в района на отклонението за село Аврамово, по пътя към Доспат, а оттам по път III-197 до Гоце Делчев и обратно.

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В посока Велинград трафикът се пренасочва по път II-19 до Гоце Делчев, след това - по път III-197 до Доспат, по път II-37 до отклонението за Сърница и по път III-843 до Велинград, добавя БТА.

В понеделник - 2 ноември, за смяна на камери, ще се промени организацията на движение в два участъка от републиканската пътна мрежа на територията на област Благоевград.

Дейностите ще се извършват в периода от 8 ч. до 20 ч. на път III-198 Петрич - Първомай при изхода на Петрич и на път III-108 Петрич - Рибник в района на кръстовището за Кърналово.

Ще бъде ограничено движението в едната лента като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Участъкът ще се регулира с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км/ч.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.