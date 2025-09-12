Жена на 24 години е пострадала при пътнотранспортно произшествие в Гурково, причинено от стадо крави, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Инцидентът е настъпил около 20:00 часа снощи.

Войната по пътищата

Пастирът на блъснатите от влак 22 крави глобяван многократно, оставял ги без надзор
Виж още Пастирът на блъснатите от влак 22 крави глобяван многократно, оставял ги без надзор

По първоначална информация мъж на 21 години е управлявал лек автомобил"Мерцедес", когато внезапно на пътното платно излизат стадо крави. Колата е блъснала една от тях, излязла е вдясно по посоката си на движението и се е блъснала в крайпътна канавка. Върху автомибла са нанесени и материални щети.

В колата са пътували 26-годишен мъж и пострадалата 24-годишна жена. На жената е била оказана медицинска помощ на място и е била освободена.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. Образувано е досъдебно производство по чл.343, ал. 1 буква "а" от Наказателния кодекс.

Наскоро шофьор на камион бе жестоко пребит заради ударен кон на Е-79 край Видин.

През 2021 г. бързият влак Бургас-София блъсна стадо крави, 22 животни загинаха.

 

През август 2018 г. стадо крави подлуди шофьорите на международния път Е-79 край Мездра. Същата година подобна ситуация се разигра и на "Симеоновско шосе" в София.

В края на миналата година 18-годишно момиче загина при катастрофа с излезли на коне на пътя между Кюстендил и с. Ябълково

 

ИЗБРАНО
Жана Бергендорф с нова любов, има връзка с жена Лайф
Жана Бергендорф с нова любов, има връзка с жена
4252
Втори пореден тираж с тото милионер в "6 от 49", късметлия взе над 2.1 млн. лева Корнер
Втори пореден тираж с тото милионер в "6 от 49", късметлия взе над 2.1 млн. лева
14277
КНСБ алармира за пазарен нонсенс: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките магазинчета Бизнес
КНСБ алармира за пазарен нонсенс: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките магазинчета
8290
Умен старт на новия семестър – водещи смартфони с 0% лихва на лизинг от А1 IT
Умен старт на новия семестър – водещи смартфони с 0% лихва на лизинг от А1
5290
Анри Кулев за "Имало една война": Един марш-маньовър, без прецедент в световната военна история Impressio
Анри Кулев за "Имало една война": Един марш-маньовър, без прецедент в световната военна история
5237
Кметът-актьор, който превърна селото в киносцена URBN
Кметът-актьор, който превърна селото в киносцена
9346
Германски пилоти признават, че спят в пилотската кабина по време на полети Trip
Германски пилоти признават, че спят в пилотската кабина по време на полети
6101
Пикантна марината за сочни свински ребърца Вкусотии
Пикантна марината за сочни свински ребърца
585
Таро прогноза за септември за зодия Рак Zodiac
Таро прогноза за септември за зодия Рак
1120
Есента наближава с все по-хладни утрини, но денем ще се радваме и на слънчево време Времето
Есента наближава с все по-хладни утрини, но денем ще се радваме и на слънчево време
792