Като почудо 24-годишна жена се размина само с леки наранявания

3834 Снимка: bTV

Жена на 24 години е пострадала при пътнотранспортно произшествие в Гурково, причинено от стадо крави, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Инцидентът е настъпил около 20:00 часа снощи.

По първоначална информация мъж на 21 години е управлявал лек автомобил"Мерцедес", когато внезапно на пътното платно излизат стадо крави. Колата е блъснала една от тях, излязла е вдясно по посоката си на движението и се е блъснала в крайпътна канавка. Върху автомибла са нанесени и материални щети.

В колата са пътували 26-годишен мъж и пострадалата 24-годишна жена. На жената е била оказана медицинска помощ на място и е била освободена.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. Образувано е досъдебно производство по чл.343, ал. 1 буква "а" от Наказателния кодекс.

Наскоро шофьор на камион бе жестоко пребит заради ударен кон на Е-79 край Видин.

През 2021 г. бързият влак Бургас-София блъсна стадо крави, 22 животни загинаха.

През август 2018 г. стадо крави подлуди шофьорите на международния път Е-79 край Мездра. Същата година подобна ситуация се разигра и на "Симеоновско шосе" в София.

В края на миналата година 18-годишно момиче загина при катастрофа с излезли на коне на пътя между Кюстендил и с. Ябълково

