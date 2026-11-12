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Падна таван на метростанция "Цар Борис III" в столичния квартал "Красно село". Влаковете по третата линия ще пропускат спирката в продължение на три часа.

Столична община

"Поради технически причини се затваря МС "Цар Борис" III за три часа считано от 12:20 ч. на 12 ноември 2026 г. Влаковете ще преминават без спиране на метростанцията. Ще бъдете информирани своевременно за пускането на метростанцията в експлоатация", съобщиха от "Метрополитен".

На снимка, публикувана в местна фейсбук група, се вижда как голямо парче от метален окачен таван е паднало точно до вход на станцията, а мястото е оградено с обезопасителни ленти.

Спирка "Цар Борис III" беше открита на 26 август 2020 г. Тя се намира на кръстовището на бул. "Цар Борис III" и улица "Житница". Входовете са от четирите ъгъла на кръстовището, дълбочината ѝ е 22 метра.

Тогава беше крайна станция на метродиаметъра с 8 станции до "Хаджи Димитър" и функционираше под името под името "Красно село". През април 2021 г. линията беше удължена в посока квартал "Горна баня". Спирката беше преименувана това лято при влизането в експлоатация на новия участък "Ген. Владимир Вазов" - "Стадион "Георги Аспарухов".

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Изпълнител на строителството беше Обединение "Метро-3-2014" ДЗЗД с водещ партньор "Монолит София" и партньори "Балканстрой" АД и "Балканстрой София".

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