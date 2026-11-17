Снимка: АП/Libkos/БТА
Сръбски изтребител "МиГ-29" се разби край Белград, пилотът загина (видео)
На мястото на инцидента се намират представители на сръбската армия, полицията и военната полиция, както и екипи на противопожарните сили и спешна помощ
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Пилот на сръбски военен самолет "
" загина при падането на самолета в нива между Нова и Стара Пазова, недалеч от Белград в областта Войводина, съобщи сръбската национална телевизия РТС, цитирана от БТА. Миг-29
Става дума за изтребител "МиГ-29" на 204-та авиационна бригада, базирана на летището в Батайница.
На мястото на инцидента се намират представители на сръбската армия, полицията и военната полиция, както и екипи на противопожарните сили и спешна помощ.
Пилотът на сръбските военновъздушни сили майор Горан Булаич е роден на 25 март 1973 г. в Белград и е служил в сръбската армия от 1996 г. Оставя съпруга и две деца.
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Засега няма официална информация за причината за
. Сръбското Министерство на отбраната все още не е коментирало официално инцидента. падане на самолета
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.