Спасиха турист под връх Вихрен с хеликоптер на "Гранична полиция" (снимки)
Мъжът от Пловдив се отклонил от маркираните маршрути и попаднал в капан на скалист терен при зимни условия. Осем планински спасители участвали в операцията
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38-годишен турист от Пловдив беше спасен след сложна операция под връх Вихрен в Пирин. Мъжът попаднал в опасна ситуация при изкачване на върха, след като се отклонил от маркираните туристически маршрути и се озовал на труднодостъпен скалист терен при зимни условия.
Сигналът за помощ е подаден от самия турист в ранния следобед на 10 ноември. Заради сложния терен и метеорологичните условия той не можел да продължи самостоятелно.
Незабавно е организирана спасителна операция с участието на Планинската спасителна служба (ПСС) - отряд Банско, и Специализирания отряд "Въздушно наблюдение" на Главна дирекция "Гранична полиция".
С хеликоптер четирима планински спасители били транспортирани до местността Кабата, в близост до бедстващия мъж. Още четирима техни колеги подпомагали и координирали действията от земята.
След като спасителите достигнали до туриста, била организирана евакуацията му по въздух. Хеликоптерът транспортирал мъжа и спасителите до Бъндеришка поляна над Банско.
От ПСС уточниха, че туристът е в добро общо състояние.
Това е първата съвместна спасителна акция на отряда в Банско с въздушния екип на "Гранична полиция".
От планинската служба изразиха благодарност към авиоекипа за бързата реакция, добрата координация и професионализма, които според спасителите са имали съществен принос за успешния край на операцията.
Спасителите изразиха надежда съвместната акция да постави началото на ползотворно сътрудничество между двете служби при бъдещи операции в планината.