Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

38-годишен турист от Пловдив беше спасен след сложна операция под връх Вихрен в Пирин. Мъжът попаднал в опасна ситуация при изкачване на върха, след като се отклонил от маркираните туристически маршрути и се озовал на труднодостъпен скалист терен при зимни условия.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Сигналът за помощ е подаден от самия турист в ранния следобед на 10 ноември. Заради сложния терен и метеорологичните условия той не можел да продължи самостоятелно.

Незабавно е организирана спасителна операция с участието на Планинската спасителна служба (ПСС) - отряд Банско, и Специализирания отряд "Въздушно наблюдение" на Главна дирекция "Гранична полиция".

С хеликоптер четирима планински спасители били транспортирани до местността Кабата, в близост до бедстващия мъж. Още четирима техни колеги подпомагали и координирали действията от земята.

След като спасителите достигнали до туриста, била организирана евакуацията му по въздух. Хеликоптерът транспортирал мъжа и спасителите до Бъндеришка поляна над Банско.

Снимка: Фейсбук страницата на ПСС-Банско

От ПСС уточниха, че туристът е в добро общо състояние.

Снимка: Фейсбук страницата на ПСС-Банско

Това е първата съвместна спасителна акция на отряда в Банско с въздушния екип на "Гранична полиция".

От планинската служба изразиха благодарност към авиоекипа за бързата реакция, добрата координация и професионализма, които според спасителите са имали съществен принос за успешния край на операцията.

Спасителите изразиха надежда съвместната акция да постави началото на ползотворно сътрудничество между двете служби при бъдещи операции в планината.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
На 85 години почина легендата Стейси Кийч Лайф
На 85 години почина легендата Стейси Кийч
10191
"Ужасна е". Телевизионен гигант се извини на Сабаленка заради обиден коментар Корнер
"Ужасна е". Телевизионен гигант се извини на Сабаленка заради обиден коментар
5520
"Прогресивна България" отново предлага почасово изчисляване на трудовия стаж Бизнес
"Прогресивна България" отново предлага почасово изчисляване на трудовия стаж
17681
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта IT
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта
9435
Писателят Камел Дауд е осъден на 5 години затвор по делото, свързано с романа му "Хурии" Impressio
Писателят Камел Дауд е осъден на 5 години затвор по делото, свързано с романа му "Хурии"
7427
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече туристи Trip
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече тури...
7544
Праскови, шамфъстък и мед върху филийка - закуска като от скъпо кафене Вкусотии
Праскови, шамфъстък и мед върху филийка - закуска като от скъпо кафене
887
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности Zodiac
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности
2258
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната Времето
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната
3310