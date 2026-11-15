Двама пътници от автомобила са откарани в болница без сериозни травми, а пробите на 22-годишния водач за алкохол и дрога са отрицателни

29635 Снимка: БНТ, Петко Петков

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Луксозен лек автомобил с трима чуждестранни студенти самокатастрофира днес по обяд във Варна, след като се удари в пътен знак, съобщават от Областната дирекция на МВР в морската столица.

Инцидентът е станал в района на кръстовището край спирка "Почивка". Сигналът за пътното произшествие е получен в 12:24 часа, уточняват от полицията.

По информация на БНТ автомобилът - спортно БМВ, е бил управляван от 22-годишен финландски гражданин, който е невредим след удара. Извършените му на място полеви тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества са дали отрицателен резултат.

Други двама от пътуващите в колата студенти са транспортирани в болница, като по информация на полицията те не са сериозно пострадали.

На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда обаче, че щетите по автомобила са сериозни - едната от гумите липсва, цялата задница е разбита.

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В една от групите във Facebook шофьор споделя видео, заснето малко преди инцидента, на което се вижда катастрофиралата кола, която профучава с висока скорост край автомобила с камерата.

"Оцеляха по чудо. Добре че нещо ме накара да се прибера в дясна лента. В колата бяха трима мъже от арабски произход", пише шофьорът, разпространил клипа.

Произшествието става само няколко часа след като млад водач с мощния си автомобил се заби последователно в дърво, стълб, храсти, инвалидна рампа и накрая "паркира" колата на части в подлез до Делфинариума във Варна, а сега се бори за живота си в реанимацията.

По неустановени причини водачът губи контрол над колата. Според събраните данни до момента, автомобилът буквално е летял по един от булевардите във Варна в посока центъра на града с много висока скорост.

Според свидетели, които са се разминали с него на пътя, шофьорът е карал своето "Мазерати" със скорост поне от 150 км/ч.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.