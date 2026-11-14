Най-силното земетресения е било с магнитуд от 3,7 по Рихтер, но жителите в района са се уплашили от последвалите афтършокове

2549 Колаж: Dir.bg

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Земетресение с магнитуд 3,2 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на община Смолян, показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

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Епицентърът е между селата Виево и Кутела. Трусът бе усетен и в Смолян. Хората от близките села до епицентъра са се изплашили, тъй като са последвали вторични трусове.

"Няма място за безпокойство. След най-силния трус от 3,7 по Рихтер, регистриран в 17:20 часа в Смолянско, вече има афтършокове със затихващи функции и като магнитуд, и като брой", успокои дежурният сеизмолог в Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН пред БТА.

Той допълни, че в 17:10 часа е регистриран първи трус с по-малък магнитуд от 3,2. Трусът с магнитуд 3,7 е усетен в Смолян, Кърджали и Пловдивска област. Трусът е с дълбочина 12 км и епицентър на 11 км от Смолян, и на 40 км от Асеновград. Не се очакват следващи по-силни трусове, казаха още от Сеизмологичния център.

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Кметът на село Виево Венко Палчев съобщи, че жителите са усетили два труса през интервал от около десет минути. Първият е бил по-слаб, а вторият - значително по-силен. По думите му земетресението е било с хоризонтално движение.

Засега няма постъпили сигнали за нанесени материални щети, посочи Палчев. Той допълни, че преди около две-три седмици в селото също е бил усетен слаб земен трус.

Кметицата на съседното село Кутела Севдалина Маркова разказа, че земетресението е предизвикало силно безпокойство сред жителите, предаде държавната агенция.

"Беше много сериозно. На два пъти ни удари земетресение. Хората са уплашени", каза Маркова.

По думите ѝ жителите са излезли от домовете си и в момента се намират на улицата.

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