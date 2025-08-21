Не са установени причинени телесни увреждания вследствие на задържането мъжа и действията на полицейските служители, показват експертизите

Отравяне със синтетични наркотици, което е блокирало дишането и сърдечната дейност, е причина за смъртта на 26-годишния буйстващ мъж на гарата в Стара Загора. Това показва заключението на съдебномедицинска експертиза, изготвена от три вещи лица по досъдебно производство на Окръжната прокуратура в Стара Загора, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

От съдебномедицинската експертиза става известно, че не са установени причинени телесни увреждания вследствие на задържането мъжа и действията на полицейските служители. По досъдебното производство са извършени разпити на свидетели, приложена е медицинска документация и други, посочват още от пресцентъра, предава БТА.

Заключението на съдебномедицинската експертиза по досъдебното производство на Окръжната прокуратура в Стара Загора е постъпило на 20 август.

Мъжът е почина в болница на 13 август, след подаден сигнал, че буйства в района на автогарата в Стара Загора. Той употребил наркотични вещества, не се чувствал добре и буйствал, поради което бил подаден сигнал и на място пристигнал екип на Спешна помощ.

Медиците направили опити да успокоят мъжа и да го качат в линейката, но не са успели. Той продължавал да буйства. Поради тази причина били повикани и на място пристигнали полицейски служители. С тяхна помощ мъжът бил качен в медицинския автомобил и откаран в болнично заведение в Стара Загора.

26-годщният е бил настанен в отделение по реанимация, където по-късно е починал.

В началото на юни във Варна 36-годишният Явор Георгиев издъхна в психиатричното отделение на УМБАЛ "Света Марина", след като буйства на бензиностанция и беше задържан от полицията. Назначената съдебномедицинска експертиза показа, че в кръвта на мъжа е имало наркотици. От пресцентъра на Областната дирекция на МВР съобщиха, че пристигналите място полицаи открили Явор, който бил във видимо превъзбудено и неадекватно състояние. След като провели беседа с него, мъжът не се е успокоил, поради което е бил извикан екип на Спешна помощ. При появата на линейката агресията у мъжа ескалирала, което наложило да му бъдат поставени белезници, започнал и да буйства. Към мястото бил насочен и втори полицейски екип. По преценка на спешния медицински екип Георгиев бил откаран в психиатрично отделение на УМБАЛ "Св. Марина". Докато изчаквал да бъде прегледан, като вече бил в по-спокойно състояние и със свалени белезници, доведеният мъж колабирал. Лекарски екип от болницата предприел незабавни реанимационни действия, но без успех и Явор починал.

