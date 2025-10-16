Двамата са откарани в болница за прегледи

314 Снимка: БТА

Лек автомобил е ударил пресичащи на пешеходна пътека 40-годишен мъж и 4-годишно дете в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Всички снимки от мястото на инцидента ВИЖТЕ ТУК>>>

Сигналът за инцидента е получен около 17:15 ч. Двамата са откарани в болница за прегледи.

Според информацията инцидентът е станал на кръстовището между бул. "Освобождение" и ул. "Свети Княз Борис I - Покръстител".

Шофьорката на колата, на 44 години, е изпробвана с дрегер, резултатът е отрицателен.

На място са полицейски служители, предава кореспондентът на БТА.

Снимка: БТА

Жена на 79 години пък бе блъсната на пешеходна пътека тип "зебра" във Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР в дунавския град.

Инцидентът е станал снощи около 19:45 часа на бул. "Панония". На кръстовището с ул. "Акад. Стефан Младенов" 80-годишен видинчанин, шофирайки лек автомобил, не е пропуснал и блъснал преминаващата по пешеходната пътека жена. Водачът е транспортирал пострадалата в спешния център, като след медицински преглед тя е освободена без наранявания. При тестване с дрегер пробата на шофьора не е отчела наличие на алкохол, а тестът с техническо средство за наличие на наркотични вещества реагирал положително на опиати. Той е дал и проби за изследване. Оперативна група е извършила оглед на колата. Водачът е бил задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, уточниха от полицията.

За последните 10 дни това е втори случай на инцидент с пешеходец на пешеходна пътека във Видин. На 7 октомври 79-годишна видинчанка, управлявайки лек автомобил, не е спряла на пешеходна пътека на кръговото кръстовище на бул. "Панония" и ул. "Широка", като е блъснала пресичаща пешеходка на 27 години.

По данни на МВР през последното денонощие в страната са ранени общо 15 души при 12 тежки катастрофи.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.