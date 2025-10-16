Лек автомобил е ударил пресичащи на пешеходна пътека 40-годишен мъж и 4-годишно дете в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Всички снимки от мястото на инцидента

Сигналът за инцидента е получен около 17:15 ч. Двамата са откарани в болница за прегледи.

Според информацията инцидентът е станал на кръстовището между бул. "Освобождение" и ул. "Свети Княз Борис I - Покръстител".

Шофьорката на колата, на 44 години, е изпробвана с дрегер, резултатът е отрицателен.

На място са полицейски служители, предава кореспондентът на БТА.

Снимка: БТА

Жена на 79 години пък бе блъсната на пешеходна пътека тип "зебра" във Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР в дунавския град.

Инцидентът е станал снощи около 19:45 часа на бул. "Панония". На кръстовището с ул. "Акад. Стефан Младенов" 80-годишен видинчанин, шофирайки лек автомобил, не е пропуснал и блъснал преминаващата по пешеходната пътека жена. Водачът е транспортирал пострадалата в спешния център, като след медицински преглед тя е освободена без наранявания. При тестване с дрегер пробата на шофьора не е отчела наличие на алкохол, а тестът с техническо средство за наличие на наркотични вещества реагирал положително на опиати. Той е дал и проби за изследване. Оперативна група е извършила оглед на колата. Водачът е бил задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, уточниха от полицията.

Възрастен мъж загина, пометен на пешеходна пътека във Враца
Виж още Възрастен мъж загина, пометен на пешеходна пътека във Враца

За последните 10 дни това е втори случай на инцидент с пешеходец на пешеходна пътека във Видин. На 7 октомври 79-годишна видинчанка, управлявайки лек автомобил, не е спряла на пешеходна пътека на кръговото кръстовище на бул. "Панония" и ул. "Широка", като е блъснала пресичаща пешеходка на 27 години.

По данни на МВР през последното денонощие в страната са ранени общо 15 души при 12 тежки катастрофи.

