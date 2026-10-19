Вторият водач е тежко ранен и е откаран в болница в Ямбол, а третият участник в пътния инцидент е турски гражданин

5638 Снимка: Областна дирекция на МВР в Бургас

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Катастрофа с три коли на пътя Карнобат - Айтос завърши с жертва тази вечер.

Пътният инцидент е станал около 17:47 часа, когато се нанизват три леки автомобила, а шофьорът на "Шкода" с бургаска регистрация загива на място, съобщиха от ОД на МВР - Бургас.

Самоличността на мъжа, загубил живота си, е в процес на изясняване.

Тежко пострадал е водачът на втория автомобил - "Пежо 307", който е с ямболски номера.

67-годишният шофьор от Ямбол е откаран в тамошната болница "Сърце и мозък".

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Третият участник в катастрофата е 55-годишен турски гражданин, който е бил зад волана на "Фолксваген" с турска регистрация. Чужденецът е тестван за алкохол и наркотици, а пробите са отрицателни.

Заради инцидента пътят е затворен.

Снимка: Областна дирекция на МВР в Бургас

Обходният маршрут е през разклона за с. Соколово - черен, стабилизиран, землист път с дължина 1.5 км. до разклона за село Кликач, уточняват от полицията.

Снимка: Областна дирекция на МВР в Бургас

На същия път Бургас - Айтос само преди девет дни имаше друга смъртоносна катастрофа. При челен удар между два автомобила загинаха и двамата водачи - 42-годишен мъж от Айтос и 30-годишна жена от бургаския квартал "Долно Езерово.

Ударът беше между два леки автомобила "Фолксваген", а след сблъсъка единият от тях е излетял от платното в канавката.

В края на септември отново край Айтос при челен удар между лека кола и камион-влекач с ремарке загинаха трима души. На място издъхнаха 23-годишният водач и спътниците му - 26-годишна жена и 22-годишния й брат, и тримата от София.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.