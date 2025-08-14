До приключване на огледа движението се отклонява през селата Стряма и Момино село към Раковски.

55 Снимка: Скрийншот от Фейсбук

Шофьор загина при челен сблъсък между два автомобила на пътя Пловдив-Брезово. Сигналът за произшествието в участъка между квартал "Парчевич" в Раковски и село Стряма е получен около 15:40 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

При неизяснени засега обстоятелства лек автомобил "Тойота" навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в лек автомобил "Волво". От пристигналия на място екип на спешна медицинска помощ е констатирана смъртта на 59-годишния мъж, управлявал първата кола.

Другият водач, на 42 години, е транспортиран в пловдивска болница за прегледи. Неговата алкохолна проба е отрицателна.

Местопроизшествието е запазено от патрули на районното управление в Раковски. До приключване на огледа движението се отклонява през селата Стряма и Момино село към Раковски.

Действията по изясняване на всички обстоятелства, довели до пътния инцидент, продължават служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта".

Тази сутрин загина мъж при катастрофа на пътя между селата Звъничево и Ковачево, община Пазарджик. По първоначална информация пътният инцидент е между два автомобила.

