Шофьор загина при челен сблъсък между два автомобила на пътя Пловдив-Брезово. Сигналът за произшествието в участъка между квартал "Парчевич" в Раковски и село Стряма е получен около 15:40 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Войната по пътищата

При неизяснени засега обстоятелства лек автомобил "Тойота" навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в лек автомобил "Волво". От пристигналия на място екип на спешна медицинска помощ е констатирана смъртта на 59-годишния мъж, управлявал първата кола.

Три жертви и трима ранени при две катастрофи, станали за часове
Виж още Три жертви и трима ранени при две катастрофи, станали за часове

Другият водач, на 42 години, е транспортиран в пловдивска болница за прегледи. Неговата алкохолна проба е отрицателна.

Местопроизшествието е запазено от патрули на районното управление в Раковски. До приключване на огледа движението се отклонява през селата Стряма и Момино село към Раковски.

Действията по изясняване на всички обстоятелства, довели до пътния инцидент, продължават служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта".

Тази сутрин загина мъж при катастрофа на пътя между селата Звъничево и Ковачево, община Пазарджик. По първоначална информация пътният инцидент е между два автомобила.

ИЗБРАНО
Бесте Сабри се сгоди за бившия зет на Христо Стоичков Лайф
Бесте Сабри се сгоди за бившия зет на Христо Стоичков
23174
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо Корнер
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо
19293
Банкер забрави паролата си за крипто портфейл с над 1 милиард долара Бизнес
Банкер забрави паролата си за крипто портфейл с над 1 милиард долара
12507
Русия готви тест на "непобедимата" нова ракета с ядрен двигател "Буревестник" IT
Русия готви тест на "непобедимата" нова ракета с ядрен двигател "Буревестник"
13197
Вижте кой спечели двоен билет за въздействащия спектакъл "Лисабон" на Аполония 2025? Impressio
Вижте кой спечели двоен билет за въздействащия спектакъл "Лисабон" на Аполония 2025?
1944
Затварят легендарната гара "Сиркеджи“ – последната спирка на Ориент експрес в Истанбул (снимки/видео) Trip
Затварят легендарната гара "Сиркеджи“ – последната спирка на Ориент експрес в Истанбул (снимки/виде...
3806
Само за 10 минути: Доматена салата по ориенталски Вкусотии
Само за 10 минути: Доматена салата по ориенталски
1870
Кои зодиакални знаци ще се радват на късмета си преди края на август? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще се радват на късмета си преди края на август?
1222