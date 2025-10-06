Шофьор вкара колата си на трамвайните релси на столичния бул. "Цар Борис III"
Инцидентът е станал до спирка "Улица Планинец" покрай ж.к. "Панорама Бояна"
Шофьор е пробил оградата и вкарал колата си на до трамвайните релси на столичния булевард "Цар Борис III", разказаха свидетели във фейсбук групата "Катастрофи в София".
Войната по пътищата
Инцидентът е станал до спирка "Улица Планинец" покрай ж.к. "Панорама Бояна". Движението на трамваите е било временно спряно. Няма данни за пострадали.
На същия булевард, на съседното кръстовище с бул. "Никола Петков" днес са станали още две катастрофи, разказват членове на групата за информация за пътни инциденти.
По данни на МВР общо 15 души са ранени при 11 пътни инцидента в страната през предходното денонощие. Няма загинали.