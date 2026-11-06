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Млад шофьор и спътникът му оцеляха след удар от влак по вина на 20-годишния водач на автомобила, преминал жп прелез при забранен сигнал.

Войната по пътищата

Инцидентът е станал край радневското село Знаменосец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът за катастрофата е получен в четвъртък около 15:20 часа. По първоначална информация по време на управление на лек автомобил "Мазда" от село Знаменосец към град Раднево шофьорът не спрял движението си и преминал през железопътния прелез, при което е бил ударен от преминаващия по това време влак, управляван от 50-годишен машинист.

От удара автомобилът е изхвърчал на около седем метра южно от прелеза, в тревни площи. Пострадал е водачът на лекия автомобил, транспортиран е до болница в Стара Загора, където е бил прегледан и освободен. В колата е имало и пътник на 43 години, който не е пострадал, уточнява БТА.

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Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. На младия шофьор е съставен акт за установено административно нарушение и е издаден констативен протокол за пътнотранспортно произшествие с пострадало лице.

Инцидент с млад шофьор, който не спря на забранителен светофар, стана и през септември т.г. Тогава жена на 18 години не спря на червен сигнал и автомобилът ѝ беше блъснат от влак на жп прелез край исперихското село Тодорово.

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