Шофьор блъсна майка с бебешка количка на пешеходна пътека в Разград
16-месечното дете е транспортирано в болницата с охлузни рани по лицето
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Водач на лек автомобил "Фолксваген Голф" блъсна майка с количка на пешеходна пътека в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Войната по пътищата
Инцидентът е станал на кръстовището между бул. "Априлско въстание" и ул. "Странджа", а сигналът е подаден около 18 часа.
23-годишната жена с детето си на година и четири месеца и 25-годишният баща пресичали булеварда на пешеходна пътека, когато върху тях връхлетял 44-годишният шофьор с колата си.
Детето е откарано за преглед в МБАЛ-Разград, където е установено, че има охлузни рани по лицето. Няма други пострадали при произшествието.
В момента се извършва оглед и се изясняват причините, довели до катастрофата. Движението в района на инцидента се регулира в едната лента от екипи на "Пътна полиция".
През изминалото денонощие на територията на страната са станали 18 тежки пътнотранспортни произшествия, съобщиха от МВР. При тях няма загинали, 21 души са пострадали. В София за денонощието са регистрирани 32 леки и три тежки катастрофи, при които четирима души са ранени.
От началото на месец ноември 32 души са изгубили живота си по пътищата на страната, а други 429 са пострадали.
От началото на годината 447 са жертвите на войната по пътищата у нас, а 7584 са ранените.