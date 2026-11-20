16-месечното дете е транспортирано в болницата с охлузни рани по лицето

2024 Снимка: iStock by Getty Images

Чуйте статията:

Водач на лек автомобил "Фолксваген Голф" блъсна майка с количка на пешеходна пътека в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал на кръстовището между бул. "Априлско въстание" и ул. "Странджа", а сигналът е подаден около 18 часа.

23-годишната жена с детето си на година и четири месеца и 25-годишният баща пресичали булеварда на пешеходна пътека, когато върху тях връхлетял 44-годишният шофьор с колата си.

Детето е откарано за преглед в МБАЛ-Разград, където е установено, че има охлузни рани по лицето. Няма други пострадали при произшествието.

В момента се извършва оглед и се изясняват причините, довели до катастрофата. Движението в района на инцидента се регулира в едната лента от екипи на "Пътна полиция".

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

През изминалото денонощие на територията на страната са станали 18 тежки пътнотранспортни произшествия, съобщиха от МВР. При тях няма загинали, 21 души са пострадали. В София за денонощието са регистрирани 32 леки и три тежки катастрофи, при които четирима души са ранени.

От началото на месец ноември 32 души са изгубили живота си по пътищата на страната, а други 429 са пострадали.

От началото на годината 447 са жертвите на войната по пътищата у нас, а 7584 са ранените.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.